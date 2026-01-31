Corriere dello Sport.it
sabato 31 gennaio 2026
La Lazio perde Zaccagni: ultime news sull'infortunio, quanto starà fuori e quali partite salterà

Il capitano ha accusato un problema al muscolo obliquo dell'addome prima della partita vinta contro il Genoa in un Olimpico deserto: i dettagli
ROMA - Tornata a sorridere sul campo, con la vittoria ottenuta all'ultimo tuffo contro il Genoa in uno stadio Olimpico deserto per la protesta dei tifosi, la Lazio deve però fare i conti con l'ennesimo infortunio della stagione, stavolta accusato da Mattia Zaccagni che è finito ko nella rifinitura prima della sfida contro i liguri (a cui ha comunque assistito dalla panchina).

 

 

Lazio, infortunio Zaccagni: quali partite salterà

Un'assenza pesante per il tecnico Maurizio Sarri, che rischia ora di dover fare a meno del suo capitano per un po'. Secondo quanto emerso Zaccagni avrebbe infatti riportato una lesione al muscolo obliquo dell'addome che lo costringerebbe a uno stop di circa un mese e a saltare così le prossime partite dei biancocelesti, che nel prossimo mese faranno visita alla Juve e poi al Bologna (nei quarti di Coppa Italia), per poi ospitare l'Atalanta e affrontare in trasferta il Cagliari e il Torino.

 

 

 

