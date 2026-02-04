Caso Lazio, Romagnoli ancora out: non si è allenato con la squadra
ROMA - Ancora attesa per Romagnoli, il giorno della ripresa non è stato quello del ritorno in gruppo. Il centrale ha continuato a lavorare in solitaria, non si è riunito alla squadra, ieri in campo per la ripartenza degli allenamenti dopo le 48 ore di riposo concesse da Sarri. Il tecnico aspetta Alessio, l'assenza di ieri fa comunque aumentare i dubbi almeno in vista della trasferta in casa della Juve (out l'infortunato Zaccagni). Provstgaard rimane in preallarme per affiancare Gila come successo venerdì scorso contro il Genoa. Romagnoli, stando alle ricostruzioni degli ultimi giorni, è alle prese con un leggero affaticamento, non solo con il caso di mercato che ha tenuto banco per settimane. Già dopo la sfida all'Olimpico con il Como si era parlato di un fastidio muscolare, salvo poi giocare a Lecce per quella che doveva essere la partita dell'addio (come da saluti al settore ospiti e da post del club biancoceleste).
Romagnoli, la situazione
Chiaro che adesso stiano facendo la differenza anche gli strascichi e le polemiche per la mancata cessione all'Al-Sadd, tentata fino agli ultimi minuti del mercato in Qatar. Romagnoli aveva svolto una seduta differenziata lunedì mattina, sembrava preannunciare un rientro a breve con il resto della rosa, è stato rinviato almeno a oggi. Si capirà in giornata, Sarri ha programmato una doppia sgambata alle 10.30 e alle 15. Di mattina, come di consueto, scatteranno le prove tattiche legate al reparto arretrato. Il Comandante spera di non rimanere per la seconda partita di fila senza la sua guida difensiva, poi però andranno fatti i conti pure con le dinamiche dello spogliatoio. Il tecnico non ha mai nascosto l'importanza di Romagnoli, anzi, la sottolineatura del peso della sua cessione in parte ha influito sulla querelle interna tra presidente, allenatore e calciatore.
Lazio, la ripartenza
A Formello da giorni il ds Fabiani sta portando avanti un'opera diplomatica. Il rapporto tra Romagnoli e Lotito non si può ricucire, si sono azzerati i margini per il rinnovo, ora però la Lazio ha bisogno di ritrovarlo a disposizione il prima possibile. Va chiusa al meglio la stagione in attesa del mercato estivo. Una volta riaggregato Romagnoli, toccherà a Sarri decidere se rilanciarlo subito titolare o se attendere. Allo stato attuale delle cose serve un doppio recupero, fisico e motivazionale. Tutti i mugugni e i malumori non possono sparire all'improvviso. La ripartenza potrebbe essere lenta, da qui a domenica i ragionamenti andranno riaggiornati ora per ora.
