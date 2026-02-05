Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 5 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Romagnoli aspetta le mosse di Sarri per la Juve ma la Lazio pensa già a giugno

Oggi e domani allenamenti decisivi per la Juve: Alessio si candida. Riecco Patric in gruppo e Gigot tornerà disponibile nel giro di un mese
Daniele Rindone
4 min
TagsromagnoliLazioLotito
Lazio

Lazio

Tutte le notizie sulla squadra

La vita capovolta di Romagnoli piano piano si sta ribaltando di nuovo. Eccolo dentro alle prove di Sarri, ma non da figliol prodigo. E’ rimasto per non darla vinta a Lotito, con l’idea di partire a luglio. Fin quando sarà nella Lazio ne difenderà i colori, per lui è una vocazione prima di una missione anche se quanto accaduto può averne cambiato la percezione. La ripartenza non è stata repentina. Ha ricominciato allenandosi a parte martedì. Ieri ha lavorato di mattina, partecipando alle prove tattiche. Nel pomeriggio è rimasto a riposo. Si trascina un affaticamento, si era sacrificato col Como e col Lecce. Ha saltato il Genoa per i motivi noti. Ora è tutto nelle mani di Sarri. Rinunciarci contro una Juve lanciatissima non è facile per quanto una penitenza, dopo tutto quello che è successo, di solito viene comminata. L’indulgenza è obbligata stando al numero di centrali disponibili, i soli Gila e Provstgaard. Patric s’è riaffacciato ieri in squadra dopo l’ennesimo stiramento.

"Romagnoli? Sta là"

Romagnoli si candida, aspetta le mosse dell’allenatore. La sua disponibilità verrà valutata tra oggi e domani, negli allenamenti più vicini alla partita. «Romagnoli? Sta là», è la reazione di Lotito alla domanda su Alessio, pronunciata ieri all’ingresso in Senato. Distacco, indifferenza nelle parole e nel tono del presidente. Non ha potuto fare altro che rassegnarsi all’idea di rivalutare il caso a fine stagione. In altri tempi, in altre situazioni, senza una difesa svuotata, forse avrebbe agito diversamente. Romagnoli resta il leader della difesa di Sarri, che non ha dimenticato l’accaduto. A metà dell’ultima settimana di mercato sono entrati in collisione. Alessio spingeva affinché Mau lo liberasse, senza ottenere soddisfazione.

Patric e Gigot, la situazione

Sarri nelle prossime ore valuterà se convocare o meno Patric. Gli infortuni si ripetono con cadenza preoccupante, spera di esserne uscito. Quanto Mau lo stimi è noto, può essere d’aiuto fino a giugno nelle rotazioni. E’ stato inserito in lista anche Gigot, sparito da agosto. Prima l’esclusione dalla lista, poi l’intervento alla caviglia, la lunga riabilitazione e il reintegro. E’ di nuovo in lista, c’era spazio anche per lui. Può rientrare nel giro di un mese. La Lazio ha necessità di far vedere che è di nuovo integro per venderlo in estate. A gennaio è stato impossibile. Non aveva mercato. Gigot sarà il quinto centrale, appena possibile. Pesa per 4 milioni a bilancio, è stato riscattato a giugno. Ha un ingaggio da oltre 2 milioni.

Rivoluzione a giugno

A giugno rivoluzione tra terzini e centrali. Marusic ha rinnovato. Lazzari può uscire. Gila sarà ad un anno dalla scadenza. Romagnoli conta di partire. Tavares è rimasto a gennaio, se non si sbloccherà andrà via. Pellegrini sarà valutato da qui a giugno, pesa l’ingaggio da oltre 2 milioni. E’ in atto l’operazione taglia e cuci. Gli ingaggi più pesanti erano di Taty, Guendouzi e Romagnoli oltre Zaccagni. La scusa del ringiovanimento permette alla società di abbassare il monte ingaggi, a rischio insostenibilità nel caso della seconda stagione senza qualificazione in Europa.

©riproduzione riservata

BIANCOCELESTE TUTTO L'ANNO! Abbonati per 3 mesi a 19,90€ e ricevi GRATIS A CASA TUA il Calendario Ufficiale 2026 dalla S.S.Lazio © RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Lazio

Da non perdere

Caso Lazio, Romagnoli ancora outJuve-Lazio a Guida e Mazzoleni al Var

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS