Sarri esalta la Lazio: "Anche sul 2-0 sapevo che...". Poi parla della crisi tra tifosi e Lotito

Pareggio agrodolce all'Allianz Stadium per la Lazio di Maurizio Sarri , che ha sciupato nel finale un doppio vantaggio accumulato fra il tramonto del primo tempo e l'alba della seconda frazione. 2-2 a Torino contro la Juventus di Luciano Spalletti , con il tecnico biancoceleste che ha analizzato nel dopo gara quanto successo nell'arco dei 90 minuti odierni, senza dimenticare il rapporto tra la tifoseria e il presidente Lotito .

Sarri: "Rammarico per non averla chiusa, questi ragazzi sono difficilmente raggiungibili"

Così Maurizio Sarri ai microfoni di DAZN nel dopo gara di Juve-Lazio: "Sul 2-0, la sensazione che era fatta non c’era. Mancava tanto tempo e la Juventus stava attaccando con vigore. Se c’è un rammarico, è che abbiamo avuto la palla del 3-1 a 10 minuti dalla fine e a 5 minuti dalla fine. Poi la sensazione che la Juve potesse segnare era evidente, ma il rammarico è legato a quelle due occasioni per chiuderla. Quando fai un punto in questo stadio, è sempre un risultato positivo. Un pizzico di rammarico ci rimane, così come ci rimane che questi ragazzi sono difficilmente distruggibili. Non piegano la testa davanti a nessun tipo di difficoltà".

Sarri: "L'Olimpico vuoto fa un certo effetto, ne abbiamo troppo bisogno"

Sarri ha poi aggiunto: "L’obiettivo? Vederci dall’esterno dà sensazioni diverse, ma dentro al gruppo squadra non c’è un clima negativo. I ragazzi lo fanno con entusiasmo e con passione, poi è chiaro che giocare in un Olimpico vuoto ha fatto un certo effetto anche a noi. Piacerebbe anche a noi che certe diatribe tra tifosi e società finissero, perché ne abbiamo troppo bisogno, ma la percezione dall’esterno non corrisponde all’atteggiamento mentale della squadra al momento".