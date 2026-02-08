Juve-Lazio diretta Serie A: segui la sfida tra Spalletti e Sarri LIVE

Il big match della 24ª giornata è lo scontro all'Allianz Stadium di Torino tra la Juve di Spalletti e la Lazio di Sarri . I bianconeri sono reduci in campionato da due importanti vittorie consecutive, ma devono riscattarsi dopo l'eliminazione in Coppa Italia per mano dell'Atalanta. I biancocelesti, invece, sono reduci dal successo all'ultimo secondo contro il Genoa e cercano un buon risultato in un periodo complicato tra la protesta dei tifosi e il caso legato a Romagnoli . All'andata finì 1-0 per la Lazio, ma sulla panchina bianconera c'era ancora Tudor. Fischio d'inizio alle ore 20.45 : segui la partita in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.

20:30

Tra poco il fischio d'inizio di Juve-Lazio

Un quarto d'ora al fischio d'inizio di Juve-Lazio. Le due squadre stanno terminando il riscaldamento e si preparano a tornare negli spogliatoi: cresce l'attesa allo Stadium.

20:21

Chiellini sul rinnovo di Spalletti e Yildiz

"Siamo felicissimi di Spalletti e di quello che sta facendo, si sente la gioia con cui allena la Juve. Non c'è fretta ma anche nessun dubbio. Yildiz? Luciano è venuto con grande voglia di allenare la Juve, firmando un contratto senza garanzie, e sta facendo benissimo. Il rinnovo di Kenan è importante".

20:20

Spalletti prima di Juve-Lazio: le parole sul suo rinnovo

20:12

Sarri: "Ecco perché Romagnoli è in panchina"

"Cosa dobbiamo fare per vincere? Giocare a livello alto. Sfidiamo una squadra che ha fatto partite di grandissima intensità ed è in salute, dovremo esprimerci ai livelli più alti di questa stagione. Romagnoli? Per noi è sempre stato un giocatore importante, va in panchina solo perché ne giochiamo tre in 6 giorni. Maldini? Il potenziale ce l'ha elevatissimo, a tirarlo fuori ci abbiamo provato in diversi. Vediamo se va in maturazione. Taylor sta crescendo ed è il più esperto e pronto tra gli arrivati". Queste le parole di Sarri nel pre-partita

20:08

Juve in campo, boato dell'Allianz Stadium

Entra in campo la Juve per il riscaldamento pre-partita: boato dell'Allianz Stadium che accoglie così i bianconeri. Poco dopo entrano anche i biancocelesti, inizia così la fase di riscaldamento.

20:05

Sarri prima di Juve-Lazio: "Voglio sognare con i tifosi"

19:55

Juve-Lazio, dati e curiosità della sfida

