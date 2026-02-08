Juve-Lazio diretta Serie A: segui la sfida tra Spalletti e Sarri LIVE
Il big match della 24ª giornata è lo scontro all'Allianz Stadium di Torino tra la Juve di Spalletti e la Lazio di Sarri. I bianconeri sono reduci in campionato da due importanti vittorie consecutive, ma devono riscattarsi dopo l'eliminazione in Coppa Italia per mano dell'Atalanta. I biancocelesti, invece, sono reduci dal successo all'ultimo secondo contro il Genoa e cercano un buon risultato in un periodo complicato tra la protesta dei tifosi e il caso legato a Romagnoli. All'andata finì 1-0 per la Lazio, ma sulla panchina bianconera c'era ancora Tudor. Fischio d'inizio alle ore 20.45: segui la partita in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.
20:30
Tra poco il fischio d'inizio di Juve-Lazio
Un quarto d'ora al fischio d'inizio di Juve-Lazio. Le due squadre stanno terminando il riscaldamento e si preparano a tornare negli spogliatoi: cresce l'attesa allo Stadium.
20:21
Chiellini sul rinnovo di Spalletti e Yildiz
"Siamo felicissimi di Spalletti e di quello che sta facendo, si sente la gioia con cui allena la Juve. Non c'è fretta ma anche nessun dubbio. Yildiz? Luciano è venuto con grande voglia di allenare la Juve, firmando un contratto senza garanzie, e sta facendo benissimo. Il rinnovo di Kenan è importante".
20:20
Spalletti prima di Juve-Lazio: le parole sul suo rinnovo
Ha parlato di futuro anche Luciano Spalletti alla vigilia di Juve-Lazio, principalmente parlando del suo possibile rinnovo. LEGGI QUI
20:12
Sarri: "Ecco perché Romagnoli è in panchina"
"Cosa dobbiamo fare per vincere? Giocare a livello alto. Sfidiamo una squadra che ha fatto partite di grandissima intensità ed è in salute, dovremo esprimerci ai livelli più alti di questa stagione. Romagnoli? Per noi è sempre stato un giocatore importante, va in panchina solo perché ne giochiamo tre in 6 giorni. Maldini? Il potenziale ce l'ha elevatissimo, a tirarlo fuori ci abbiamo provato in diversi. Vediamo se va in maturazione. Taylor sta crescendo ed è il più esperto e pronto tra gli arrivati". Queste le parole di Sarri nel pre-partita
20:08
Juve in campo, boato dell'Allianz Stadium
Entra in campo la Juve per il riscaldamento pre-partita: boato dell'Allianz Stadium che accoglie così i bianconeri. Poco dopo entrano anche i biancocelesti, inizia così la fase di riscaldamento.
20:05
Sarri prima di Juve-Lazio: "Voglio sognare con i tifosi"
Sorprendono le parole di Maurizio Sarri alla vigilia del big match, parlando anche del futuro e della complicata situazione in casa Lazio. LEGGI QUI
19:55
Juve-Lazio, dati e curiosità della sfida
Statistiche e numeri sulla sfida tra la Juve e la Lazio.
19:50
Juve-Lazio, le scelte di Spalletti e Sarri
Ecco le scelte di Spalletti e Sarri per il big match della 24esima giornata.
19:46
Juve, subito Yildiz titolare dopo il rinnovo
Dopo aver saltato la sfida di Coppa Italia, Yildiz torna tra i titolari della Juve. Per il turco sarà la prima partita dopo il rinnovo fino al 2030.
19:43
Lazio, Lotito a Torino con la squadra
Il presidente Claudio Lotito ha seguito la squadra a Torino: sarà allo Stadium per assistere a Juve-Lazio.
19:41
Lazio, la formazione ufficiale di Sarri
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Tavares; Basic, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Pedro. Allenatore: Sarri
19:39
Juve, la formazione ufficiale di Spalletti
JUVE (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Koopmeiners, Cabal; Locatelli, Thuram; Cambiaso, McKennie, Yildiz; David. Allenatore: Spalletti.
19:35
Romagnoli gioca dopo il disastro mercato: cosa succederà
Il saluto ai tifosi biancocelesti, poi il trasferimento in Qatar saltato all'ultimo secondo. Un periodo difficilissimo per Romagnoli, che dopo il caso mercato scenderà regolarmente in campo al centro della difesa di Sarri. LEGGI QUI
19:30
Juve, è ufficiale il rinnovo di Yildiz: l'annuncio
La Juve scende in campo il giorno dopo l'annuncio che ha fatto felici i tifosi bianconeri: Yildiz ha rinnovato fino al 2030. Ecco l'annuncio, le sue parole e il video speciale per celebralo. LEGGI TUTTO
19:25
La Lazio lotta in un periodo complicato: Sarri ci crede
La protesta dei tifosi, il caso Romagnoli e un mercato invernale che ha visto partire tanti titolari. La Lazio arriva alla sfida contro la Juve in una situazione complicatissima, ma Sarri non vuole mollare. I biancocelesti sono reduci dalla vittoria all'ultimo minuto contro il Genoa, giocata in un surreale Olimpico deserto.
19:22
Juve a caccia di riscatto: Spalletti vuole una reazione
In campionato la Juve è reduce da due grandi vittorie (3-0 al Napoli e 4-1 al Parma), ma l'ultima sfida giocata dai bianconeri è il quarto di finale di Coppa Italia chuso con la sconfitta per 3-0 contro l'Atalanta. Spalletti vuole una reazione dalla sua squadra per rispondere al Napoli, che vincendo si è portato a +4 in classifica.
19:19
Juve-Lazio, equilibrio nei precedenti: i numeri
Regna l'equilibrio nelle ultime otto sfide di Serie A tra Juventus e Lazio, con tre vittorie a testa e due pareggi. L'ultima sfida risale all'andata all'Olimpico (26 ottobre 2025) con la vittoria per 1-0 dei biancocelesti grazie alla rete di Basic. In quel momento, però, c'era Tudor sulla panchina bianconera.
19:17
Juve-Lazio, le probabili formazioni
JUVE (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Koopmeiners, Cambiaso; Locatelli, Thuram; McKennie, Miretti, Yildiz; David. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Kelly, Holm, Gatti, Cabal, Adzic, Kostic, Boga, Conceiçao, Zhegrova, Openda. Allenatore: Spalletti.
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Basic, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Pedro. A disposizione: Motta, Furlanetto, Patric, Provstgaard, Dele-Bashiru, Belahyane, Rovella, Przyborek, Cancellieri, Noslin, Dia, Ratkov. Allenatore: Sarri.
19:15
Juve-Lazio, è Spalletti contro Sarri: segui la sfida
Tutto pronto all'Allianz Stadium di Torino per la sfida tra Juve e Lazio. Sarà Spalletti contro Sarri, in un big match che promette spettacolo: tutti gli aggiornamenti in tempo reale sul corrieredellosport.it
Allianz Stadium - Torino