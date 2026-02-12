Corriere dello Sport.it
giovedì 12 febbraio 2026
Lazio, l'ambizione di Rovella: "Sogno di vincere qui. Una partita che vorrei rigiocare? Ve la dico..."© Getty Images

Lazio, l'ambizione di Rovella: "Sogno di vincere qui. Una partita che vorrei rigiocare? Ve la dico..."

Il centrocampista biancoceleste parla a cuore aperto ai canali ufficiali del club: "Mi piacerebbe essere ricordato come gli eroi degli scudetti"
2 min
ROMA - All'indomani della qualificazione alle semifinali di Coppa Italia ai danni del Bologna, in casa Lazio tira un'aria più serena. A certificarlo anche Nicolò Rovella, che ambisce a vincere qualcosa: "Il sogno più grande che ho è alzare un trofeo con la Lazio e farlo da protagonista - le parole ai canali ufficiali della Lazio del centrocampista, arrivato a Formello nel 2023 - sarebbe importante per creare quella mentalità vincente e aprire un ciclo. Mi piacerebbe essere ricordato come oggi si ricordano gli eroi degli scudetti. L'anno del Covid? La Lazio era uno squadrone e aveva trovato anche l'alchimia giusta, mister Inzaghi era stato bravissimo. Se il campionato fosse continuato normalmente c'erano buone possibilità di lottare per il titolo".

Rovella e l'attesa per il gol

"Una partita che vorrei rigiocare? Quella con il Bodo Glimt perché secondo me la qualificazione l'abbiamo buttata all'andata. Avremmo avuto chance di andare avanti e magari di vincere quell'Europa League", prosegue Rovella che, alla domanda su come immagina il primo gol con la Lazio, ammette di sperare di "farlo in casa per correre sotto la Curva Nord a festeggiare". Poi, parlando del rapporto con i tifosi, il centrocampista sottolinea come "le coreografie che si fanno in trasferta sono pazzesche e ogni tifoso che va allo stadio è come se fosse un ultrà. Questo fa piacere e aiuta i giocatori, lo spirito laziale ti fa tirare fuori il meglio anche nei momenti più difficili". 

