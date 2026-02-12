Lazio, l'ambizione di Rovella: "Sogno di vincere qui. Una partita che vorrei rigiocare? Ve la dico..."

ROMA - All'indomani della qualificazione alle semifinali di Coppa Italia ai danni del Bologna, in casa Lazio tira un'aria più serena. A certificarlo anche Nicolò Rovella, che ambisce a vincere qualcosa: "Il sogno più grande che ho è alzare un trofeo con la Lazio e farlo da protagonista - le parole ai canali ufficiali della Lazio del centrocampista, arrivato a Formello nel 2023 - sarebbe importante per creare quella mentalità vincente e aprire un ciclo. Mi piacerebbe essere ricordato come oggi si ricordano gli eroi degli scudetti. L'anno del Covid? La Lazio era uno squadrone e aveva trovato anche l'alchimia giusta, mister Inzaghi era stato bravissimo. Se il campionato fosse continuato normalmente c'erano buone possibilità di lottare per il titolo".