venerdì 13 febbraio 2026
Infortunio Pedro, aggiornamento sulle condizioni: l'esito degli esami, distorsione con interessamento del legamento

La Lazio ha diramato con una nota ufficiale il bollettino medico relativo allo spagnolo, uscito in lacrime dal campo durante il match di Coppa Italia a Bologna
ROMA - Aggiornamenti ufficiali sulle condizioni di Pedro, attaccante spagnolo della Lazio uscito in lacrime dal campo per infortunio durante il match dei quarti di finale della Coppa Italia andato in scena al Dall'Ara, dove i biancocelesti di Maurizio Sarri sono passati ai rigori dopo l'1-1 dei 90' regolamentari.

Infortunio Pedro, aggiornamento sulle condizioni: la nota della Lazio

La stessa Lazio ha infatti reso noto che Pedro è stato sottoposto a esami clinici e strumentali presso la Clinica Villa Mafalda: "Gli accertamenti - informa il club biancocelesti in una nota -, effettuati in relazione all'infortunio occorso nel corso della gara Bologna-Lazio, hanno evidenziato un trauma distorsivo-contusivo della caviglia destra con interessamento parziale del complesso capsulo-legamentoso esterno. L'atleta ha già iniziato il programma riabilitativo specifico e sarà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano per la definizione dei tempi di recupero". 

 

 

 

