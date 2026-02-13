Infortunio Pedro, aggiornamento sulle condizioni: l'esito degli esami, distorsione con interessamento del legamento

Infortunio Pedro, aggiornamento sulle condizioni: la nota della Lazio

La stessa Lazio ha infatti reso noto che Pedro è stato sottoposto a esami clinici e strumentali presso la Clinica Villa Mafalda: "Gli accertamenti - informa il club biancocelesti in una nota -, effettuati in relazione all'infortunio occorso nel corso della gara Bologna-Lazio, hanno evidenziato un trauma distorsivo-contusivo della caviglia destra con interessamento parziale del complesso capsulo-legamentoso esterno. L'atleta ha già iniziato il programma riabilitativo specifico e sarà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano per la definizione dei tempi di recupero".