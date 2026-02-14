- 41'Éderson (Rig.)
- 60'N. Zalewski (ass. : L. Bernasconi)
Sarri diretta dopo Lazio-Atalanta: interviste e conferenza stampa LIVE
In un Olimpico deserto, per via della protesta dei tifosi che prosegue, la Lazio cade contro l'Atalanta: 2-0 per la squadra di Palladino. Nel primo tempo i bergamaschi passano avanti con un rigore trasformato da Ederson, nella ripresa l'ex Roma Zalewski firma la rete del raddoppio. Dopo la conquista della semifinale di Coppa Italia, che si giocherà proprio contro l'Atalanta, i biancocelesti tornano a perdere in campionato dopo quasi un mese dall'ultima sconfitta. Le parole dell'allenatore della Lazio Maurizio Sarri dopo la partita: aggiornamenti in tempo reale.
19:57
Le parole di Sarri dopo la sconfitta in Lazio-Atalanta
La Lazio cade all'Olimpico contro l'Atalanta: si attendono le parole di Maurizio Sarri nel post partita.