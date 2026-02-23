Rovella operato alla clavicola: il comunicato della Lazio sulle condizioni di salute

Lazio, Rovella operato alla clavicola: come sta e i tempi di recupero

"La S.S. Lazio - si legge nella nota ufficiale - comunica che il calciatore Nicolò Rovella è stato sottoposto nel pomeriggio odierno a intervento chirurgico di riduzione e osteosintesi della frattura della clavicola destra, riportata nel corso della gara disputata a Cagliari. L’intervento è perfettamente riuscito. Il calciatore inizierà nei prossimi giorni il programma riabilitativo specifico, sotto il costante monitoraggio dello staff medico biancoceleste". L'ex Monza starà fuori per circa due mesi e dovrebbe tornare a disposizione di Sarri per gli ultimi impegni stagionali.