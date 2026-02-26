Lazio, la carica di Talyor: "La Coppa Italia è il nostro obiettivo. La protesta dei tifosi? Un po'..."

ROMA - Si avvicina l'appuntamento più importante della stagione per la Lazio, che dopo la trasferta di Torino in campionato ospiterà l'Atalanta nell'andata della semifinale di Coppa Italia , univo vero obiettivo rimasto per i biancocelesti (attardati nella classifica di Serie A). E prima della doppia sfida a suonare la carica è Kenneth Taylor, centrocampista arrivato dall' Ajax nel mercato di gennaio e divenuto subito uno degli inamovibili del tecnico Maurizio Sarri .

Taylor, la Coppa Italia e la protesta dei tifosi

"Ovviamente vogliamo arrivare più in alto possibile in classifica, ma il nostro obiettivo principale è la Coppa Italia - ha detto l'olandese ai microfoni di 'Sky Sport' -. La Serie A, però, non è ancora finita e cercheremo di fare il nostro meglio per scalare posizioni". Così Taylor ha risposto invece a una domanda sulla protesta dei tifosi, che non saranno presenti all'Olimpico nemmeno contro l'Atalanta: "Lo stadio pieno di tifosi riesce a spingere la squadra - ha detto -, è molto importante per noi e credo che averlo vuoto un po' ci stia influenzando".

Le parole dell'olandese sulla Lazio e su Sarri

Infine un pensiero sul primo approccio con Sarri e con la realtà della Lazio: "Fa piacere essere tra gli 11 titolari, ci alleniamo per quello. Ogni giocatore professionista vuole essere al top, anche per migliorare se stesso e la squadra, io provo sempre a fare del mio meglio in partita ea mostrare cosa so fare durante gli allenamenti, ma alla fine è l'allenatore a decidere chi schierare in campo. Il mister - ha concluso Taylor - mi chiede di far parte sia della fase offensiva che di quella di costruzione, credo punti anche alla fase difensiva dove posso ancora migliorare molto".