Lotito sbotta contro un giornalista: "Periodo nero della Lazio? Finirà quando..."

Lotito, risposta durissima ad un giornalista

Mentre faceva il suo ingresso a Palazzo San Macuto, presso la Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie, il patron biancoceleste è stato raggiunto da alcune domande sul momento della società. Tra queste, la più udibile: "È un periodo nero per la Lazio e va sempre peggio. Quando finirà?". Risposta piccata da parte di Lotito: "Quando finirà la gente come te che va girando”.

Lotito all'uscita della Commissione Antimafia

Poi, all'uscita, il commento sulla Commissione Antimafia: "È andata bene". L'audizione era stata convocata in particolare dal Comitato 'Infiltrazioni mafiose nelle manifestazioni sportive e legami tra criminalità organizzata e società sportive', che in giornata ha sentito anche il presidente del Verona, Italo Zanzi. Nelle settimane scorse sono stati sentiti, tra gli altri, i dirigenti di Juventus, Napoli, Inter, Milan, Roma e Torino.