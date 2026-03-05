Corriere dello Sport.it
Lotito sbotta contro un giornalista: "Periodo nero della Lazio? Finirà quando..."

La risposta piccata del patron biancoceleste mentre faceva il suo ingresso a Palazzo San Macuto: tutti i dettagli
2 min
Lazio

ROMA - La tensione in casa Lazio resta altissima. In un Olimpico ancora deserto la Lazio pareggia contro l'Atalanta, mentre a Ponte Milvio si scatena la protesta dei tifosi. In un clima di fortissima incertezza arriva la dura risposta di Claudio Lotito ad un giornalista, che ha fatto insorgere ancora una volta i biancocelesti sui social.

Lotito, risposta durissima ad un giornalista

Mentre faceva il suo ingresso a Palazzo San Macuto, presso la Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie, il patron biancoceleste è stato raggiunto da alcune domande sul momento della società. Tra queste, la più udibile: "È un periodo nero per la Lazio e va sempre peggio. Quando finirà?"Risposta piccata da parte di Lotito: "Quando finirà la gente come te che va girando”.

Lotito all'uscita della Commissione Antimafia

Poi, all'uscita, il commento sulla Commissione Antimafia: "È andata bene". L'audizione era stata convocata in particolare dal Comitato 'Infiltrazioni mafiose nelle manifestazioni sportive e legami tra criminalità organizzata e società sportive', che in giornata ha sentito anche il presidente del Verona, Italo Zanzi. Nelle settimane scorse sono stati sentiti, tra gli altri, i dirigenti di Juventus, Napoli, Inter, Milan, Roma e Torino.

 

