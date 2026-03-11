Lazio, operato Provedel: le condizioni e i tempi di recupero

L'operazione chirurgica alla quale si è sottoposto Ivan Provedel è "perfettamente riuscita". Il portiere biancoceleste, che si era fermato per un problema alla spalla alla vigilia della sfida di campionato contro il Sassuolo (vinta dai biancocelesti per 2-1) è stato operato ed ora dovrà osservare un periodo di stop.

Le condizioni di Provedel: il comunicato della Lazio

Il club biancoceleste, con un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, ha annunciato la buona riuscita dell'intervento e i tempi di recupero: "La S.S. Lazio comunica che il calciatore Ivan Provedel è stato dimesso dal ricovero dopo essere stato sottoposto a intervento chirurgico alla spalla. L’operazione è perfettamente riuscita. Il portiere osserverà ora un periodo di riposo articolare con tutore per circa un mese, al termine del quale inizierà il protocollo riabilitativo".

Provedel, i numeri in questa stagione

Prima dello stop forzato Ivan Provedel non aveva saltato neanche un minuto in campionato. Il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri lo aveva rilanciato dopo lo sfortunato finale della scorsa stagione, consegnandogli la maglia da titolare. Il numero uno della Lazio aveva collezionato 27 presenze in campionato e due in Coppa Italia: i quarti di finale contro il Bologna (gara nella quale respinse un calcio di rigore) e l'andata delle semifinali contro l'Atalanta: l'ultima sfida nella quale è sceso in campo.