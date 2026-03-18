Lazio, nuovo caos: la società toglie un inno dall’Olimpico, i tifosi contestano
ROMA - La contestazione che prosegue e fa il giro del mondo. Ieri ne ha parlato anche il New York Times, attraverso la partnership con The Athletic, rimasto impressionato dalla portata della protesta nei confronti della società. Sono state ricostruite le varie tappe della contestazione contro il presidente Lotito: «Non è la prima volta che i tifosi alzano il tiro. Contro il Milan il ritorno allo stadio è stato definito un “ultimo atto d’amore"», è stato scritto. Sottolineati lo spettacolo della coreografia in Curva Nord e il rendimento della squadra di Sarri tra mille difficoltà. Una nuova polemica, intanto, si è aggiunta a quelle del giorno stesso della partita con i rossoneri. I laziali hanno infatti contestato la decisione da parte della società di togliere “Sto qua per te” dalla lista delle canzoni pre-gara all’Olimpico: stando alle ricostruzioni della tifoseria, la rimozione dalla rotazione dei brani sarebbe riconducibile a un commento di uno dei due autori, Scrima (l’altro è Gianmarco Dottori), sotto un post social dei gruppi organizzati riguardante la scelta di abbandonare lo stadio.
Polemiche Lazio
Un episodio che segue quanto accaduto con la scritta “Libertà” che sarebbe dovuta comparire in Tevere domenica sera. L’Adnkronos, riportando “fonti vicine alla società”, aveva motivato il divieto come conseguenza di una parola ritenuta dalla Questura “difforme da quanto Comunicato dallo Slo della società al GOS ed autorizzato”. Ricostruzioni non confermate da altre fonti, indicano il divieto della Lazio dopo la segnalazione degli organi competenti. Ieri, oltre alla coreografia, è diventato virale uno striscione esposto a Ponte Milvio: “Solo chi ha la forza di dire la parola fine, può scrivere la parola inizio”. Anche per questo messaggio sarebbe stato vietato l’ingresso allo stadio, l’accusa della tifoseria. Nel frattempo, attraverso i suoi account social, la Lazio ha ringraziato i tifosi con un nuovo video (dopo quello di lunedì): « Tutti insieme, per la nostra Lazio. Più forti che mai » . La parola più ripetuta nei commenti? “Libertà”.