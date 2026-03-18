Lazio, nuovo caos: la società toglie un inno dall’Olimpico, i tifosi contestano

ROMA - La contestazione che prosegue e fa il giro del mondo. Ieri ne ha parlato anche il New York Times, attraverso la partnership con The Athletic, rimasto impressionato dalla portata della protesta nei confronti della società. Sono state ricostruite le varie tappe della contestazione contro il presidente Lotito: «Non è la prima volta che i tifosi alzano il tiro. Contro il Milan il ritorno allo stadio è stato definito un “ultimo atto d’amore"», è stato scritto. Sottolineati lo spettacolo della coreografia in Curva Nord e il rendimento della squadra di Sarri tra mille difficoltà. Una nuova polemica, intanto, si è aggiunta a quelle del giorno stesso della partita con i rossoneri. I laziali hanno infatti contestato la decisione da parte della società di togliere “Sto qua per te” dalla lista delle canzoni pre-gara all’Olimpico: stando alle ricostruzioni della tifoseria, la rimozione dalla rotazione dei brani sarebbe riconducibile a un commento di uno dei due autori, Scrima (l’altro è Gianmarco Dottori), sotto un post social dei gruppi organizzati riguardante la scelta di abbandonare lo stadio.