Lazio, tutti i rinnovi di contratto congelati fino a giugno: la strategia e i bonus di Lotito

Otto partite di campionato e la semifinale di Coppa Italia. Ogni sforzo è concentrato su queste nove partite, possono diventare dieci con la finale. Lotito ha congelato ogni decisione sul futuro: panchina, rinnovi, contratti. Ha parlato più volte alla squadra, ha chiesto il massimo sforzo e si è impegnato a riconoscere meriti. Ha raddoppiato il premio Coppa Italia, ha fissato un bonus al raggiungimento della quinta vittoria di fila. Siamo a tre dopo i colpi contro Sassuolo, Milan e Bologna. Mancano quelle con Parma e Fiorentina per far scattare il premio. Il primo match si giocherà all’Olimpico, il secondo a Firenze. L’ultima Lazio può ambire al filotto.