Lazio, tutti i rinnovi di contratto congelati fino a giugno: la strategia e i bonus di Lotito
Otto partite di campionato e la semifinale di Coppa Italia. Ogni sforzo è concentrato su queste nove partite, possono diventare dieci con la finale. Lotito ha congelato ogni decisione sul futuro: panchina, rinnovi, contratti. Ha parlato più volte alla squadra, ha chiesto il massimo sforzo e si è impegnato a riconoscere meriti. Ha raddoppiato il premio Coppa Italia, ha fissato un bonus al raggiungimento della quinta vittoria di fila. Siamo a tre dopo i colpi contro Sassuolo, Milan e Bologna. Mancano quelle con Parma e Fiorentina per far scattare il premio. Il primo match si giocherà all’Olimpico, il secondo a Firenze. L’ultima Lazio può ambire al filotto.
Lazio, le strategie per il futuro
Aprile sarà un mese decisivo, indirizzerà il posizionamento finale in campionato e metterà in palio la finale dell’Olimpico, ultimo traguardo per raggiungere un’Europa insperata. La finale mette in palio anche la Supercoppa, per la quale non è stata presa una decisione relativamente al format e alla sede che la ospiterà. Non è escluso che si torni alla finale secca. C’è un’ipotesi che può garantire comunque la partecipazione alla Supercoppa: Lazio in finale contro l’Inter scudettata. A giugno poi si riparlerà di tutto. Del futuro di Sarri e dei nove contratti in scadenza nel 2027: Romagnoli, Gila, Patric, Gigot, Provedel, Lazzari, Pellegrini, Cataldi e Cancellieri. Per i tre in scadenza a giugno prossimo solo Basic ha ancora qualche chance di rinnovo. Pedro ha annunciato l’addio da mesi, potrebbe tornare in Spagna. Hysaj andrà via.