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lunedì 6 aprile 2026
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Sarri deluso dopo la sosta delle Nazionali: "Così è un calvario"

Prima del fischio d'inizio del match con il Parma, il tecnico della Lazio ha fatto il punto sul momento della formazione biancoceleste
2 min
TagsSarriLazioparma
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Mai banale Maurizio Sarri. Il tecnico della Lazio, protagonista davanti a microfoni e telecamere anche prima della sfida con il Parma di Carlos Cuesta, ha avuto modo di raccontare il lavoro svolto nel corso della sosta dedicata alle nazionali, tra assenze per infortunio e calciatori che non vivono di certo il loro miglior momento.

Sarri prima di Lazio-Parma: "Gli undici giorni senza campionato sono un calvario"

Così Maurizio Sarri ai microfoni di Dazn nel pre gara di Lazio-Parma: "I quindici giorni senza campionato per le nazionali sono un calvario - ha ammesso l'allenatore biancoceleste senza troppi giri di parole -. Abbiamo dieci giocatori che sono andati in nazionale, abbiamo sei, sette infortunati. Il lavoro è stato molto relativo e dedicato a pochi giocatori. L'atmosfera sembra buona. L'inerzia positiva che avevamo è stata interrotta dalla sosta. Non è automatico che possa pensare che possa continuare, ce la dobbiamo conquistare nuovamente".

Emergenza infortuni in casa Lazio

Nonostante la sosta dedicata alle nazionali, non mancano di certo le assenze in casa Lazio, tra calciatori infortunati e giocatori non al top della condizione. Difficile approcciare così al rush finale di stagione: "Infortuni e Olimpico vuoto? Due problematiche enormi. Se a inizio stagione ci avessero chiesto chi non avremmo mai voluto s'infortunasse avremmo detto quelli che sono infortunati ora - ha sottolineato Sarri con evidente sarcasmo -. Giocare nell'Olimpico semivuoto è triste", ha poi aggiunto.

 

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