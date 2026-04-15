Kamada e il retroscena sulla Lazio e su Lotito: "Sembrava tutto fatto per restare, poi..."

FIRENZE - Alla vigilia della sfida in casa della Fiorentina , in cui il suo Crystal Palace dovrà difendere il 3-0 ottenuto a Londra nell'andata dei quarti di Conference League , ha parlato in conferenza stampa Daichi Kamada che ha risposto alle domande sulla sfida contro i viola ma anche sulla stagione vissuta in Italia con la maglia della Lazio (con 38 presenze totali e 2 gol).

Kamada e il retroscena sulla Lazio e su Lotito

"Alla Lazio ho vissuto un anno bellissimo, poi non so cosa è successo alla fine - ha detto il 29enne centrocampista giapponese, arrivato in biancoceleste nel 2023 dopo le quattro stagioni vissute in Germania con l'Eintracht Francoforte e poi portato in Premier League dal Crystal Palace nel 2024 -. Ho avuto anche dei momenti difficili ma sembrava tutto fatto per rimanere ma poi, ripeto non so cosa è successo tra il mio procuratore e Lotito. Mando un saluto a tutti i tifosi biancocelesti”.

Il giapponese sfida la Fiorentina in Conference League

Così invece sul suo futuro: "Il contratto scade a fine anno, ma non so cosa accadrà. Voglio concentrarmi su quello che è il presente e godermi il momento". Queste invece le parole di Kamada sulla prossima sfida contro la Fiorentina: "Ho giocato tante partite europee, ma non so quanto questo possa contare nella partita di domani. Dobbiamo cercare di replicare quello che abbiamo già fatto, difenderci bene e ripartire".