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Dele-Bashiru e il ballottaggio con Basic: i dubbi di Sarri tra Napoli e Coppa Italia

Momento importante per i biancocelesti, tra la sfida del "Maradona" e la semifinale di ritorno contro l'Atalanta di Palladino: le ultimissime sulle scelte di formazione
Carlo Roscito
4 min
TagsDele-BashiruLazionapoli
Lazio

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Una settimana da Dele. Affaticato, poi convocato, ora con in testa la semifinale di Coppa Italia. C'è il Napoli e il ballottaggio da rinnovare con Basic, tornato titolare a Firenze dopo oltre due mesi di stop. La scelta, in proiezione, tiene però già in conto dell'impegno con l'Atalanta: è l'avversaria contro cui Dele-Bashiru ha fatto meglio da quando è alla Lazio. La più colpita in carriera, 2 gol e 1 assist nei 4 precedenti. Questione di caratteristiche, sue e della stessa squadra bergamasca. I dubbi per l'anticipo al Maradona, dovesse dare garanzie dal punto di vista fisico, verranno spazzati via per la sfida di ritorno del 22 aprile. Sarri lo considera fondamentale per il match di Bergamo, con il suo passo il nigeriano può attaccare gli spazi e mettere in difficoltà la linea difensiva di Palladino.

Dele-Bashiru, tra Napoli e Coppa Italia: mercoledì c'è (anche) l'Atalanta

OBIETTIVO. D'altronde è già successo nella gara d'andata: uno-due con Maldini, inserimento coi tempi perfetti, tocco soft a tu per tu con Carnesecchi. Cucchiaio di personalità e tecnica. Dele-Bashiru ha sbloccato il risultato con un'azione simile a quella della passata stagione, sempre all'Olimpico: filtrante di Rovella e destro potente incrociato del classe 2001, un'altra volta sfuggito alla marcatura personale. Gasperini prima e Palladino adesso hanno fatto fatica a limitare le sue percussioni. Due reti a cui va aggiunto il servizio di testa per Isaksen, pronto a ringraziarlo in trasferta un anno fa (6 aprile 2025): rinvio lungo di Mandas e duello aereo vinto con Hien per la sponda del timbro decisivo del danese (0-1). Ecco perché, osservando i confronti disputati, la gestione delle sue condizioni a Napoli diventerà cruciale.

Dele-Bashiru o Basic, questo è il dilemma

MINUTAGGIO. Dele non può mancare l'appuntamento con l'Atalanta, ogni scelta di sabato è legata alla possibile formazione da schierare alla New Balance Arena. A centrocampo troverà spazio solamente uno tra Dele-Bashiru e Basic, il rientro del croato ha riconsegnato un'opzione in più in mediana, in questo caso la possibilità di tenere di nuovo a riposo l'ex Hatayspor. I due potrebbero dividersi equamente il minutaggio come successo contro la Fiorentina: cambio all'intervallo e un tempo a testa per non rischiare controindicazioni fisiche. Dele-Bashiru aveva accusato un leggero affaticamento la scorsa settimana, Basic era alla prima gara dopo il lungo periodo ai box per la lesione al tendine dell'adduttore (l'ultima presenza risaliva all'8 febbraio contro la Juventus). Sarri riflette sulle mosse anti-Napoli, ma ha già scelto la mezzala destra per mercoledì prossimo. 

 

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