Fiorentina-Lazio diretta Serie A: segui la sfida tra Vanoli e Sarri live

Il match di questa sera, posticipo della trentaduesima giornata, a livello di classifica conta più per la Fiorentina che per la Lazio: al Franchi, infatti, la squadra viola ha un match point per la salvezza. In caso di vittoria volerebbe a +8 dalla terz’ultima, chiudendo di fatto la questione senza arrivare con l’acqua alla gola nelle ultimissime giornate. I biancocelesti, invece, hanno ovviamente in testa la semifinale di Coppa Italia della settimana prossima: un risultato positivo confermerebbe il buon momento e aiuterebbe a mantenere il morale alto in vista dell’importante appuntamento del 22.

Sarri prima del match ai microfoni di Dazn: “Non dobbiamo pensare alla Fiorentina, dobbiamo proseguire sulla nostra strada e dare tutto fino all’ultimo minuto dell’ultima partita senza fare calcoli. Spero la squadra lo dimostri anche stasera. Zaccagni? Non è ancora al cento per cento, abbiamo deciso di farlo partire poi vediamo quanto può fare”.

19:30

La sfida in tv e in streaming

Fiorentina-Lazio sarà trasmessa in diretta tv in co-esclusiva su Sky e Now. È possibile attivare le app di DAZN e Now su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Su Sky, la visione sarà possibile su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251.

Firenze, Stadio Franchi