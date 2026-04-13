- 28'R. Gosens (ass. : J. Harrison)
Fiorentina-Lazio diretta Serie A: segui la sfida tra Vanoli e Sarri live
Il match di questa sera, posticipo della trentaduesima giornata, a livello di classifica conta più per la Fiorentina che per la Lazio: al Franchi, infatti, la squadra viola ha un match point per la salvezza. In caso di vittoria volerebbe a +8 dalla terz’ultima, chiudendo di fatto la questione senza arrivare con l’acqua alla gola nelle ultimissime giornate. I biancocelesti, invece, hanno ovviamente in testa la semifinale di Coppa Italia della settimana prossima: un risultato positivo confermerebbe il buon momento e aiuterebbe a mantenere il morale alto in vista dell’importante appuntamento del 22.
21:17
28' Gol di Gosens
La Fiorentina riparte bene, ancora Fazzini la porta avanti, il pallone finisce poi a Harrison che crossa al centro: la palla non viaggia veloce, ma Gosens salta altissimo e di testa schiaccia verso la porta.
21:09
20' Ritmi più bassi
Dopo un inizio veloce e pieno di emozioni, il match ora è più tattico. La Lazio cerca un possesso palla veloce per stanare i viola, che però ora difendono meglio della prima parte di match.
20:58
10' Ci prova Piccoli
Contropiede Fiorentina portata avanti bene da Fazzini che serve Piccoli: l'attaccante si gira subito e tira da fuori area, palla alta.
20:51
3' Zaccagni vicino al vantaggio
De Gea subito protagonista di una parata incredibile: Zaccagni lasciato solo dalla difesa viola, tira di interno destro ma trova il portiere sulla sua strada.
20:48
Comincia la partita
L'arbitro Fabbri fischia: calcio d'inizio affidato alla Lazio.
20:30
Le parole di Sarri
Sarri prima del match ai microfoni di Dazn: “Non dobbiamo pensare alla Fiorentina, dobbiamo proseguire sulla nostra strada e dare tutto fino all’ultimo minuto dell’ultima partita senza fare calcoli. Spero la squadra lo dimostri anche stasera. Zaccagni? Non è ancora al cento per cento, abbiamo deciso di farlo partire poi vediamo quanto può fare”.
20:10
Il dato
Da inizio febbraio la Fiorentina ha collezionato 4 vittorie in 8 giornate (appena 3 nelle precedenti 23 gare) e una media punti di 1.88, contro quella di 0.74 registrata nella prima parte di stagione.
19:45
Le formazioni ufficiali
FIORENTINA (4-3-3): De Gea, Dodò, Rugani, Ranieri, Gosens; Fabbian, Mandragora, Ndour; Harrison, Piccoli, Fazzini.
LAZIO (4-3-3): Motta; Lazzari, Romagnoli, Provstgaard, Nuno Tavares; Basic, Patric, Taylor; Cancellieri, Dia, Zaccagni.
19:30
La sfida in tv e in streaming
Fiorentina-Lazio sarà trasmessa in diretta tv in co-esclusiva su Sky e Now. È possibile attivare le app di DAZN e Now su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Su Sky, la visione sarà possibile su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251.