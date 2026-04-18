Nuovo stadio Flaminio, la Lazio integra il piano e conferma l’obiettivo “fine aprile”

Le precisazioni chieste dai tecnici

Non modifiche sostanziali né revisioni del piano complessivo, bensì semplici precisazioni tecniche richieste dagli uffici capitolini per completare il quadro già consegnato dalla società biancoceleste. Nessun cambiamento su aspetti chiave e temi portanti come mobilità, copertura o impianto progettuale. Le interlocuzioni tra il club e il Dipartimento Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda si sono intensificate negli ultimi giorni proprio per definire questi ultimi dettagli. Un lavoro di rifinitura che non dovrebbe incidere sulla tabella di marcia già ipotizzata. Resta confermato l’obiettivo ideale di fine aprile per arrivare a una documentazione completa e poter così avviare ufficialmente la Conferenza dei Servizi preliminare.