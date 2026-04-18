Nuovo stadio Flaminio, la Lazio integra il piano e conferma l’obiettivo “fine aprile”
ROMA - Nuovo passaggio nel percorso che riguarda il futuro dello stadio Flaminio. Il Comune di Roma ha richiesto alla Lazio altre integrazioni alla documentazione presentata nelle scorse settimane, necessaria per avviare la Conferenza dei Servizi preliminare, tappa fondamentale verso il riconoscimento del pubblico interesse del progetto. A differenza della prima richiesta integrativa arrivata dal Campidoglio, però, stavolta si tratta di interventi “secondari”.
Le precisazioni chieste dai tecnici
Non modifiche sostanziali né revisioni del piano complessivo, bensì semplici precisazioni tecniche richieste dagli uffici capitolini per completare il quadro già consegnato dalla società biancoceleste. Nessun cambiamento su aspetti chiave e temi portanti come mobilità, copertura o impianto progettuale. Le interlocuzioni tra il club e il Dipartimento Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda si sono intensificate negli ultimi giorni proprio per definire questi ultimi dettagli. Un lavoro di rifinitura che non dovrebbe incidere sulla tabella di marcia già ipotizzata. Resta confermato l’obiettivo ideale di fine aprile per arrivare a una documentazione completa e poter così avviare ufficialmente la Conferenza dei Servizi preliminare.