Lazio, ufficiale: Polymarket è il nuovo sponsor. Ecco la cifra che incasserà il club 

La Lazio ha chiuso ufficialmente un accordo con il nuovo main sponsor: si tratta di Polymarket , un'azienda statunitense. Il nome della società a stelle e strisce sarà sulle magliette di Romagnoli e compagni già stasera contro il Napoli . "La S.S. Lazio è lieta di annunciare una nuova partnership pluriennale con Polymarket azienda statunitense, che diventa Main Sponsor del Club, nonché Official Fan Intelligence & Digital Insight Partner. L'accordo, di rilevanza internazionale, inserisce la S.S. Lazio all'interno di un selezionato gruppo di club europei scelti da Polymarket per sviluppare nuove forme di interazione tra sport, dati e tecnologia. In questo contesto, la Lazio sarà il primo club di Serie A a rappresentare il brand La collaborazione nasce con l'obiettivo di esplorare modelli innovativi di coinvolgimento dei tifosi e di rafforzare il posizionamento globale del Club, attraverso iniziative capaci di integrare analisi, previsione e contenuti dıgitalı avanzati", si legge sul sito ufficiale biancoceleste.

Lazio, la soddisfazione dopo la firma con Polymarket

Così il presidente Claudio Lotito dopo la firma: "Polymarket è un partner che interpreta il futuro, capace di leggere e analizzare i fenomeni con strumenti innovativi. Questo accordo rafforza il percorso di sviluppo internazionale della Lazio e conferma la volontà del Club di posizionarsi come una realtà sempre più moderna, aperta e competitiva nei nuovi scenari dello sport globale".

Mentre Matthew Modabber, CMO di Polymarket, ha detto: "La Lazio rappresenta una realtà storica con una visione proiettata al futuro. Siamo orgogliosi di collaborare con un club che condivide il nostro approccio all'innovazione e alla valorizzazione dei dati, con l'obiettivo di costruire insieme nuove esperienze e nuovi modelli nel mondo dello sport".

I dettagli dell'accordo su Polymarket

La Lazio incasserà più di 22 milioni di dollari (più bonus) da Polymarket, che resterà sulla maglietta come main sponsor fino al 2028, con opzione di rinnovo per un'altra stagione. La valutazione dell'azienda statutinense ha un valore di 9 miliardi di dollari, nel tempo è diventata una fonte di dati per investitori istituzionali.

Cosa è Polymarket

Polymarket si autodefinisce "il più grande mercato predittivo al mondo, che ti permette di restare informato e trarre profitto dalla tua conoscenza facendo trading su eventi futuri". Da inziale portale di scommesse nato in era Covid, Polymarket si è trasformato in qualcosa di diverso, in una sorta di prediction market globale. Prima con l'ingresso nel board di Donald Trump Jr e poi quando l'Intercontinental Exchange (ICE), la società che controlla la Borsa di New York, ha investito 2 miliardi di dollari nel progetto. Su Polymarket si può prevedere qualsiasi cosa, sono tantissimi i mercati aperti. Si può puntare, per esempio, sulle prossime elezioni, sulla prossima mossa di un determinato politico, ma anche su eventi particolari, sull'esito delle guerre o sul ritorno di Gesù entro una determinata data sul calendario. Polymarket opera attraverso smartcontract e blockchain. Quindi non si "puntano" soldi ma stablecoin.