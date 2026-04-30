Lazio, c'è la Cremonese prima della doppia sfida all'Inter: Sarri aspetta Cataldi e Gila, Rovella scalpita

ROMA - È una Lazio chiamata a gestire uomini e risorse quella attesa dalla trasferta di campionato in casa della Cremonese in programma lunedì prossimo (4 maggio, ore 18:30), che porterà poi alla doppia sfida all'Olimpico contro l'Inter - con la seconda che metterà in palio la Coppa Italia nella finale del 13 maggio - e poi al successivo derby contro la Roma (che come annunciato da Ezio Simonelli, presidente della Lega di Serie A, potrebbe andare in scena domenica 17 maggio alle ore 12:30).