Lazio, c'è la Cremonese prima della doppia sfida all'Inter: Sarri aspetta Cataldi e Gila, Rovella scalpita
ROMA - È una Lazio chiamata a gestire uomini e risorse quella attesa dalla trasferta di campionato in casa della Cremonese in programma lunedì prossimo (4 maggio, ore 18:30), che porterà poi alla doppia sfida all'Olimpico contro l'Inter - con la seconda che metterà in palio la Coppa Italia nella finale del 13 maggio - e poi al successivo derby contro la Roma (che come annunciato da Ezio Simonelli, presidente della Lega di Serie A, potrebbe andare in scena domenica 17 maggio alle ore 12:30).
Lazio, i dubbi di Sarri tra Cremonese e Inter
Un finale che può dare un senso alla stagione, ma con qualche dubbio per il tecnico Maurizio Sarri. A Cremona, infatti, l'allenatore biancoceleste spera di poter fare affidamento su Cataldi e Gila, in dubbio visti i recenti problemi di salute, così come su Zaccagni. Ma se quest'ultimo dovrebbe riuscire a tornare a disposizione per la trasferta di lunedì, gli altri due non danno ancora certezze; se non dovessero farcela confermati Provstgaard in difesa e Patric in mediana.
Rovella scalpita, davanti torna titolare Isakesen
Si rivedrà di certo Rovella, convocato già con l'Udinese e pronto a tornare in campo per uno spezzone di partita per mettere minuti nelle gambe mentre in attacco, vista la squalifica di Cancellieri, è pronto a riprendersi il posto da titolare Isaksen per tornare ad essere decisivo in un finale di stagione da tutto o niente.