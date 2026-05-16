Sarri ha deciso, sarà in panchina nel derby Roma-Lazio: lo farà per i giocatori

Recalcitrante, incavolato, ma ci sarà. Soltanto la squadra poteva convincere Sarri a esserci nel derby. Al cuore non si comanda, vale anche per il Comandante. In estate era rimasto per i tifosi. Al derby andrà per i giocatori. Gli hanno chiesto di esserci e sono stati accontentati. «Non ci vengo», aveva sentenziato Mau dopo la finale con l’Inter. Rabbiosa la denuncia. Il carattere risentito di polemista non è mai cambiato, si è sempre lanciato in crociate contro Fifa, Uefa, Lega di A, solleticando sindacati vari. Non ha mai avuto timore di passare da Sarrisauro, allenatore di un calcio estinto. Ha combattuto e combatte contro i calendari ingolfati, contro i giocatori spremuti, contro gli orari strambi e s’è scagliato contro il derby alle 12.30, poi anticipato addirittura domani alle 12. Sarri, con le lance più affilate del suo humor e della dialettica sferzante, era insorto fino al punto di dire «lunedì vengo, domenica non vengo, a mezzogiorno e mezzo giocheranno loro. Il casino viene da una serie di errori fatti dalla Lega e ora la Lega deve rimediare. Il Prefetto è stato chiaro e speriamo che sia lunedì la data». Poi aveva chiamato in causa Lotito: «Se fossi il presidente non presenterei neanche la squadra». Aveva tirato in ballo le squadre in lotta per la Champions, facendosi paladino: «Si fa passare tutto come normale, ma ci sono quattro squadre che si giocano una partita da 60, 70, 80 milioni e si vuole farle giocare a maggio alle 12.30. Questo non è calcio».