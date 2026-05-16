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sabato 16 maggio 2026
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Clamoroso Lazio: Motta non ce la fa, in porta al derby ci sarà Furlanetto all'esordio assoluto

Il classe 2005 farà il suo debutto in Serie A proprio nella stracittadina della Capitale: situazione d'emergenza per Sarri
2 min
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ROMA - Senza Provedel, che ha terminato la sua stagione già mesi fa, e adesso anche senza Motta, costretto a fermarsi a causa di un problema muscolare alla vigilia della sfida contro la Roma. Sarri, in piena emergenza, sarà costretto a schierare titolare Alessio Furlanetto: il giovane portiere classe 2005 farà il suo esordio assoluto in Serie A proprio in una sfida delicata come il derby.

Sarri si affida a Furlanetto: esordio assoluto nel derby

Tantissimi i guai per mister Sarri, che ci sarà regolarmente in panchina, contro la Roma. Dopo le assenze confermate di Patric Zaccagni, oltre alla squalifica di Romagnoli, adesso dovrà fare i conti con un portiere senza esperienza nel massimo campionato. Terzo portiere della Lazio da due stagioni, Furlanetto non ha ancora mai fatto il suo debutto in Serie A o con la maglia della Lazio: contro la Roma sarà il suo debutto assoluto. In panchina ci saranno i giovani Giacomone e Pannozzo, aggregati dalle giovanili.

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