Clamoroso Lazio: Motta non ce la fa, in porta al derby ci sarà Furlanetto all'esordio assoluto

ROMA - Senza Provedel , che ha terminato la sua stagione già mesi fa, e adesso anche senza Motta , costretto a fermarsi a causa di un problema muscolare alla vigilia della sfida contro la Roma. Sarri, in piena emergenza, sarà costretto a schierare titolare Alessio Furlanetto : il giovane portiere classe 2005 farà il suo esordio assoluto in Serie A proprio in una sfida delicata come il derby.

Sarri si affida a Furlanetto: esordio assoluto nel derby

Tantissimi i guai per mister Sarri, che ci sarà regolarmente in panchina, contro la Roma. Dopo le assenze confermate di Patric e Zaccagni, oltre alla squalifica di Romagnoli, adesso dovrà fare i conti con un portiere senza esperienza nel massimo campionato. Terzo portiere della Lazio da due stagioni, Furlanetto non ha ancora mai fatto il suo debutto in Serie A o con la maglia della Lazio: contro la Roma sarà il suo debutto assoluto. In panchina ci saranno i giovani Giacomone e Pannozzo, aggregati dalle giovanili.