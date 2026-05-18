Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 18 maggio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Un derby in salita

Leggi il commento sulla sconfitta della Lazio all'Olimpico dalla Roma
Franco Recanatesi
1 min
TagsLazioSarri
Lazio

Lazio

Tutte le notizie sulla squadra

Tutta incerottata, con la fatica della Coppa di quattro giorni prima nelle gambe e le polemiche nella testa, con l’assenza di tre titolari importanti e senza il conforto del tifo: per la Lazio un derby ad handicap difficile da riscontrare nella storia

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 5,00 il primo anno

 

Abbonati ora

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON

Scopri tutte le offerte

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS