Un derby in salita

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Tutta incerottata, con la fatica della Coppa di quattro giorni prima nelle gambe e le polemiche nella testa, con l’assenza di tre titolari importanti e senza il conforto del tifo: per la Lazio un derby ad handicap difficile da riscontrare nella storia
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