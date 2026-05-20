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Lazio, numeri impressionanti dalla finale di Coppa Italia: il comunicato ufficiale

La sfida tra i biancocelesti e i nerazzurri ha fatti registrare ascolti eccezionali
3 min
Tagscoppa italiaLazioInter
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Numeri record per la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. La sfida, che si è conclusa con il successo dei nerazzurri per 2-0 (grazie all'autorete di Marusic e al gol di Lautaro Martinez) ha fatto registrare visualizzazioni impressionanti. Numeri che il club biancoceleste ha evidenziato in una nota ufficiale.

 

 

Lazio-Inter, il comunicato ufficiale 

"La finale di Coppa Italia Frecciarossa ha rappresentato molto più di una semplice partita di calcio. Per la nostra Media Company, è stata una sfida produttiva, editoriale e tecnologica senza precedenti, e i numeri riflettono la portata del lavoro svolto. Le trasmissioni in diretta distribuite sulle nostre piattaforme ufficiali e su quelle dei nostri partner hanno generato oltre 200.000 visualizzazioni e oltre 55.000 utenti unici. La copertura social dei nostri contenuti, anche grazie alle prestigiose collaborazioni con Polymarket  e Fabrizio Romano, ha raggiunto quasi 7 milioni di visualizzazioni totali e oltre 3 milioni di account raggiunti. Siamo stati inoltre onorati di vedere i nostri contenuti distribuiti da DAZN , DAZN UK, Sportitalia e Mediaset. Un importante riconoscimento del lavoro svolto negli anni", ha riassunto la Lazio.

Appuntamento alla finale di Supercoppa

"Dietro tutto questo - continua il club -  c'è stato uno straordinario lavoro di squadra: professionisti, tecnici, sceneggiatori, registi, presentatori, operatori di ripresa, team social media, grafici, personale di produzione, comunicazione e marketing, partner e collaboratori che hanno lavorato instancabilmente per giorni con passione, competenza e un forte senso di appartenenza. A tutti loro, va il nostro più sincero ringraziamento. Abbiamo perso una finale contro una delle squadre più forti e prestigiose d'Europa. Ma esserci è stato importante. Essere lì come protagonisti è stato ancora più importante. E la SS Lazio c'era: in campo, fuori dal campo e nel cuore della narrazione di un evento seguito in più di 150 paesi in tutto il mondo. Il nostro sguardo è già rivolto alla prossima grande occasione: la finale di Supercoppa. Un'altra opportunità per rappresentare la Lazio, la sua storia, la sua gente e la sua ambizione".

 

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