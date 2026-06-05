Abbonamenti Lazio, la decisione dei gruppi

ROMA - Il giorno della verità. I gruppi organizzati della tifoseria biancoceleste scioglieranno le riserve e comunicheranno oggi la propria posizione in vista della prossima stagione relativa alla campagna abbonamenti . Una decisione attesa da tutti gli altri tifosi e naturalmente osservata con attenzione anche a Formello. Dall’indicazione odierna (un "invito", come spesso ribadito dagli ultras) potrebbe dipendere l’atmosfera che, almeno in partenza, accompagnerà la Lazio nei prossimi mesi. Il tema abbonamenti è di certo uno degli aspetti più delicati dell’estate, soltanto un anno fa - nonostante le polemiche per il blocco del mercato - la tifoseria aveva risposto con numeri importanti: 29.918 tessere sottoscritte seguendo il trend già registrato per le annate precedenti. Con il ritorno di Sarri in panchina era stato sfiorato addirittura il record dell’era Lotito, cioè i 30.333 abbonati della stagione 2023-2024, cioè quella successiva al secondo posto in classifica e alla qualificazione in Champions.

Stadio Olimpico vuoto

L'Olimpico era tornato a riempirsi con continuità, si è svuotato completamente negli ultimi dodici mesi. La frattura tra i tifosi e la società ormai è insanabile. Spalti deserti da Lazio-Genoa dello scorso 30 gennaio, è stata la prima partita senza sostegno allo stadio. Un clima desolante che ha caratterizzato le gare interne fino al termine della stagione, fatta eccezione per il big match con il Milan e la finale di Coppa Italia contro l’Inter. Dissenso totale ribadito anche nel derby alla penultima giornata, nemmeno la sfida con la Roma ha fatto cambiare idea ai tifosi biancocelesti. Una scena che fino a pochi mesi prima sembrava impensabile, soprattutto alla luce della spinta che la squadra aveva ricevuto sia nelle partite all'Olimpico, sia in quelle in trasferta. Stamattina arriverà il comunicato dei gruppi organizzati.