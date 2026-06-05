Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 5 giugno 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Abbonamenti Lazio, la decisione dei gruppi

I tifosi biancocelesti devono scegliere se continuare a boicottare lo Stadio Olimpico o tornare sugli spalti: tutti i dettagli
Carlo Roscito
3 min
TagsLazioultrastifosi
Lazio

Lazio

Tutte le notizie sulla squadra

ROMA - Il giorno della verità. I gruppi organizzati della tifoseria biancoceleste scioglieranno le riserve e comunicheranno oggi la propria posizione in vista della prossima stagione relativa alla campagna abbonamenti. Una decisione attesa da tutti gli altri tifosi e naturalmente osservata con attenzione anche a Formello. Dall’indicazione odierna (un "invito", come spesso ribadito dagli ultras) potrebbe dipendere l’atmosfera che, almeno in partenza, accompagnerà la Lazio nei prossimi mesi. Il tema abbonamenti è di certo uno degli aspetti più delicati dell’estate, soltanto un anno fa - nonostante le polemiche per il blocco del mercato - la tifoseria aveva risposto con numeri importanti: 29.918 tessere sottoscritte seguendo il trend già registrato per le annate precedenti. Con il ritorno di Sarri in panchina era stato sfiorato addirittura il record dell’era Lotito, cioè i 30.333 abbonati della stagione 2023-2024, cioè quella successiva al secondo posto in classifica e alla qualificazione in Champions.  

Stadio Olimpico vuoto

L'Olimpico era tornato a riempirsi con continuità, si è svuotato completamente negli ultimi dodici mesi. La frattura tra i tifosi e la società ormai è insanabile. Spalti deserti da Lazio-Genoa dello scorso 30 gennaio, è stata la prima partita senza sostegno allo stadio. Un clima desolante che ha caratterizzato le gare interne fino al termine della stagione, fatta eccezione per il big match con il Milan e la finale di Coppa Italia contro l’Inter. Dissenso totale ribadito anche nel derby alla penultima giornata, nemmeno la sfida con la Roma ha fatto cambiare idea ai tifosi biancocelesti. Una scena che fino a pochi mesi prima sembrava impensabile, soprattutto alla luce della spinta che la squadra aveva ricevuto sia nelle partite all'Olimpico, sia in quelle in trasferta. Stamattina arriverà il comunicato dei gruppi organizzati. 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Lazio

Da non perdere

Le mosse di mercato della LazioGattuso già al lavoro

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS