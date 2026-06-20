Lotito-Reggina, il closing è sempre più vicino: al vertice ci sarà il figlio Enrico

Le interminabili attese sono proprie di Lotito e l’acquisizione della Reggina non fa eccezione. Carte sul tavolo da giorni, incontri istituzionali svolti, manca solo il closing. Era previsto tra giovedì e venerdì, è slittato all’inizio della prossima settimana. Lotito non fa marcia indietro, ha i suoi tempi. A volte diventano irritanti, ma arriva al traguardo. Da giorni sono avviati contatti esplorativi con alcuni dirigenti, sono in ballo per le nuove poltrone del centro sportivo Sant’Agata. Andrea Gianni resta in pole da direttore generale, nel 2019-20 ha ricoperto la stessa carica in amaranto, il presidente era Gallo. Gianni è diggì della Lucchese, accettando l’offerta di Lotito lascerebbe l’attuale incarico. Rebus diesse: Antonello Laneri del Siracusa aspetta la richiamata.