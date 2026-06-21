Angelo Peruzzi può tornare alla Lazio: ecco come e in che ruolo

Nella storia della Lazio ci sono suggestioni di luoghi e nomi. Angelo Peruzzi è tra i personaggi più apprezzati dai laziali. C’è la possibilità che torni alla Lazio. Un piccolo spiraglio, una bella speranza. L’evoluzione del contatto indiretto avuto dall’ex portiere nei giorni scorsi sarà valutabile in settimana. Angelo ha ascoltato, non avrebbe detto no, lasciando la porta aperta. Se darà disponibilità a riparlarne, toccherà a Lotito convincerlo a tornare. Come? Intanto dovrà esporgli il progetto .

La storia di Peruzzi alla Lazio

Peruzzi è stato club manager della Lazio dal 2016 al 2021, lungo cinque anni di tiremmolla. Tanti strappi fino all’addio. Fu Angelo a rescindere il contratto un anno prima della scadenza (2022). Non è tipo che resta incollato alla poltrona, lavora se si sente coinvolto, non ha l’obbligo di farlo. E’ legato alla Lazio e fu il sentimento a spingerlo dieci anni fa ad accettare la proposta di Lotito, arrivata quasi dieci anni dopo l’incontro saltato nel 2007, poco dopo l’addio dell’ex portiere al calcio giocato. I passaggi. Dal contatto esplorativo si dovrà passare al contatto pratico, sempre che Peruzzi sia disposto a farlo. Andò via lamentando mancanza di operatività ed esecutività nell’ambito della sua mansione.

IIl tentativo di Sarri

Sarri ha provato a riportarlo alla Lazio nel 2021 e successivamente. L’anno scorso, dopo il ritorno di Mau, ci fu un pranzo con Angelo. Un anno dopo una nuova possibilità di tornare a Formello. Ad aspettarlo ci sarebbe Gattuso, sono due degli eroi di Berlino. In tanti suggeriscono a Lotito di dare un segnale ai tifosi. Basta desacralizzare la storia.