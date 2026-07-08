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mercoledì 8 luglio 2026
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Lazio, il senso del distacco

Leggi il commento tra il solco ancor più profondo fra il popolo laziale e Lotito dopo la marcia dei 25mila
Franco Recanatesi
1 min
TagsLazioCalciomercato
Lazio

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La marcia dei 25.000 e il “no grazie” di Angelo Peruzzi hanno scavato un solco ancor più profondo fra il popolo laziale e l’ineffabile Lotito. Il quale ad ogni tentativo di riavvicinamento ai tifosi altro non ottiene che allargare la forbice del dissenso. Vedi la risposta scritta (da

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