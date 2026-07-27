Lazio, avanza Markmann: rebus centravanti

Roma - Segni del declino e segni del destino. E’ un mercato all’ultimo smacco più che all’ultimo colpo. Si è partiti con Asp soffiato dal Depor, si prosegue con Dominguez a rischio scacco e con Espì destinato alla Premier. Il senso di impotenza è evidente. Le uniche operazioni chiuse sono state quelle a parametro zero (Doekhi e Pedraza). La prossima chiudibile sembra Markmann del Nordsjælland , un 19enne che non costa da baby. Non proprio un’impresa. Il declino è nelle difficoltà ad acquistare, il destino è nella rassegnazione di veder nascere una Lazio alle prime armi , ridotta nelle ambizioni.

Gattuso aspetta il sostituto di Gila , non può essere Doekhi. E per quanto a Formello considerino un talento Markmann, non può esserlo neppure lui. Non subito. Eppure è la trattativa più calda. La Lazio proverà a chiudere in settimana per il centrale danese. La richiesta era 7 milioni con i bonus, l’offerta è 5 milioni con i bonus . Cifra alta a prescindere, ancora di più per un ragazzo in scadenza nel 2027. Markmann non è stato convocato per l’esordio in campionato di ieri, ufficialmente per fastidi fisici, forse un segnale di svolta. Fin qui ha giocato solo 38 partite con il Nordsjælland, ha appena fatto il salto in prima squadra. La Lazio è convinta dell’investimento economico e tecnico. Scelte che rischiano di ingigantire le difficoltà di Gattuso. In difesa ha Doekhi e Provstgaard. Gigot e Patric si sono fermati subito. Romagnoli c’è ma è come se non ci fosse, bisogna decidere se tenerlo (sarebbe una soluzione saggia) o se provare a venderlo (con l’Al-Sadd è finita). Rino nella prima amichevole ha giocato con Marusic e Provstgaard, ieri con Bordon e Provstgaard. Numericamente e qualitativamente limiti intollerabili.

L’attacco

Markmann per la difesa. Chi centravanti? Espì del Levante era apparso dall’inizio imprendibile. Clausola di 25 milioni, prendibile a non meno di 20. Impossibile per la Lazio, non ci è riuscito neppure il Bologna. Andrà in Premier, c’è un club pronto a prenderlo senza neppure trattare, versando i 25 milioni della clausola. Sullo sfondo restano i nomi di Piccoli della Fiorentina e Kennedy del Fluminense. Gimenez può essere fattibile solo in prestito gratuito, senza obbligo. Servirebbe un regalo del Milan, sempre che il giocatore accetti la destinazione e di guadagnare la stessa cifra che percepisce a Milano. Guadagna 2,5 milioni e non sono trattabili. Difensore e centravanti li aspetta Gattuso. Ieri, per turnazione e forse disperazione, è partito con Artistico centravanti. Un segnale per tutti, in primis per Ratkov, entrato nel secondo tempo, subito a segno. La scossa che gli si chiedeva.

Il jolly

Difensore e centravanti mancanti, c’è anche l’idea di provare a prendere un centrocampista, meglio se un jolly. Brescianini e Fabbian piacciono da tempo alla Lazio, sono chiusi a Firenze. Chiusi, ma non in regalo. La Fiorentina chiede l’obbligo di riscatto, ha appena versato 23 milioni per comprarli entrambi. Brescianini può essere utile in più ruoli. Fabbian è più trequartista. Da questo ruolo s’era partiti trattando Asp.