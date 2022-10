Sticchi Damiani, clamoroso sfogo contro l'arbitro dopo Roma-Lecce

Dopo la sconfitta maturata sul campo della Roma, il Lecce alza la voce. Il club salentino, per bocca del presidente Saverio Sticchi Damiani, critica l'arbitraggio del signor Prontera, che nel corso del match dell'Olimpico, ha espulso Hjulmand a metà del primo tempo e concesso un rigore ad inizio ripresa ai giallorossi. “Sento la necessità, per il grande rispetto che nutro nei confronti dei tifosi che in queste ore mi stanno chiedendo perché non abbia alzato i toni rispetto a quello che è accaduto ieri - ha scritto a 24 ore di distanza dal match sul suo profilo Facebook - di dare una spiegazione sulla linea adottata da me e dalla società. Sono presidente del Lecce dal 2017, in questi 5 anni abbiamo vinto 3 campionati, di cui due di serie B, uno addirittura da neopromossi dalla serie C. Gli arbitri della serie cadetta, sono gli stessi della serie A e con molti di loro, in questi anni, abbiamo instaurato un rapporto di massimo rispetto e totale collaborazione. Ci siamo sempre confrontati, talvolta in modo acceso, con i vertici arbitrali, ma lo abbiamo fatto utilizzando i canali istituzionali e le forme consentite dal regolamento. Più di una volta le regole e le “prassi” sono cambiate grazie a criticità sollevate da noi. Continueremo ad agire in tale maniera, non per signorilità o per mancanza di esperienza, ma perché è l’unico modo che abbiamo nel rispetto delle regole".