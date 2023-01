Lecce, Baroni: "Gli ululati razzisti mortificano tutti"

LECCE - "Noi siamo orgogliosi di avere nel nostro gruppo giocatori come Banda e Umtiti. Sono cose (gli ululati razzisti ndr) che tolgono spazio allo spettacolo e mortificano tutti noi che siamo in campo a lavorare". Così, dai microfoni di Sky Sport, il tecnico del Lecce Marco Baroni commenta quanto accaduto allo stadio di Via del Mare, dove la sua squadra ha battuto la Lazio e dove, dal settore ospiti, sono stati indirizzati dei 'buuu' nei confronti dei giocatori di colore, Banda e Umtiti, della squadra salentina. In particolare Umtiti ha dato l'impressione di essersela presa e sembra che, per questo, abbia anche pianto a fine partita.