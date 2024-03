Lecce, sfogo rabbioso di Corvino: "D'Aversa non è un violento"

Corvino: "D'Aversa è un persona per bene"

Il dirigente dei salentini, però, ha voluto ribadire come quanto accaduto sia stato soltanto un evento circoscritto alla tensione della gara: "Conosco Roberto D'Aversa da vent'anni. Non è una persona violenta. È una persona per bene. Da quando sta qui era il primo ad arrivare sul posto di lavoro, anche prima di me. Non ha fatto quello che ha fatto perché è violento, perché ha perso la testa".