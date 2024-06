Lecce, Gotti confermato: ufficiale il rinnovo del contratto, i dettagli

Il Lecce e Gotti avanti insieme. Attraverso un comunicato diffuso dal club salentino è ufficiale che: "A seguito del confronto avvenuto nei giorni scorsi tra il presidente del club Saverio Sticchi Damiani e il direttore dell'area tecnica Pantaleo Corvino , per definire budget e linee guida della prossima stagione, lo stesso Corvino si è incontrato con Luca Gotti, al quale è stato prolungato (insieme al suo staff) il contratto fino al 30 giugno 2026 ".

Lecce, i numeri di Gotti dopo l'esonero di D'Aversa

Gotti, subentrato all'esonerato Roberto D'Aversa, ha totalizzato tre vittorie e quattro pareggi e tre sconfitte con il Lecce nella stagione appena mandata in archivio. Una media di 1,30 punti a partita con cui ha condotto i giallorossi alla salvezza capitalizzando la solida base messa in avvio di stagione da Krstovic e compagni.