D'Aversa esonerato: il comunicato del Lecce dopo la testata a Henry

"Dopo i fatti avvenuti al termine della gara Lecce - Verona, l'U.S. Lecce comunica di aver sollevato dall'incarico l'allenatore Roberto D'Aversa . Al mister ed al suo staff va il ringraziamento per il lavoro svolto". Questo il comunicato ufficiale del club, che annuncia l'esonero del tecnico D'Aversa dopo la testata ad Henry nel finale di Lecce-Verona al Via del Mare.

D'Aversa esonerato: il Lecce condanna il gesto

A nulla sono servite le scuse e il chiarimento sui social di D'Aversa, con il Lecce che aveva già condannato con fermezza il gesto del suo allenatore. D'Aversa lascia la panchina giallorossa dopo un periodo complicatissimo, con quattro sconfitte e un pareggio nelle ultime cinque e la follia nell'ultima gara al Via del Mare tra Lecce e Verona, con la testata ad Henry dopo il triplice fischio, che gli è costata l'espulsione e probabilmente una lunga squalifica.

Esonero D'Aversa: il Lecce cerca il sostituto

Scatta ora la ricerca di un sostituto per D'Aversa, con il Lecce che conserva un solo punto di vantaggio sulla zona retrocessione. In pole c'è Leonardo Semplici, accostato al Sassuolo prima dell'arrivo di Ballardini e con esperienze in massima serie con SPAL e Cagliari.