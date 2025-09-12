Lecce, Stulic si presenta: "Voglio imitare Krstovic, Vlahovic mi ha detto..."

Prime parole da giocatore del Lecce per Nikola Stulic, presentato in conferenza stampa. A introdurre l'attaccante serbo è stato il direttore sportivo del club giallorosso, Stefano Trinchera: “Stulic è un attaccante centrale del 2001. Ha sottoscritto con noi un contratto di quattro anni con opzione. Arriva a titolo definitivo oneroso. È stata una trattativa complessa perché non poteva concretizzarsi fino alla cessione di Krstovic. Non potevamo permetterci il lusso di tenere tre attaccanti di questa caratura. Ringraziamo Stulic perché, nonostante gli interessi di altre squadre, ci ha subito dato la priorità".
Stulic: "Vlahovic mi ha parlato tanto di Corvino"
Rispondendo alle domande dei giornalisti, Stulic ha spiegato: “In nazionale abbiamo attaccanti molto buoni. Ho parlato con Jovic e Vlahovic per farmi dare dei consigli. Vlhaovic mi ha parlato tanto di Corvino. Voglio seguire il loro esempio e i tanti gol che hanno fatto loro in Serie A. Conosco Krstovic, ha lavorato bene. Mi ha dato tanti consigli prima di venire. È un esempio da seguire. Darò il massimo per raggiungere gli obiettivi. Sono una punta centrale e sono un tipico numero 9”.
Lecce, Stulic: "Proverò a fare quello che ha fatto Krstovic"
Stulic ha poi aggiunto e concluso: “Ho voglia di adattarmi quanto prima a questo campionato. Non mi sono allenato molto perché ero in nazionale. Ho bisogno del tempo di adattamento per connettermi al meglio con i miei compagni. Voglio imparare la lingua italiana. C’è sempre qualcosa da migliorare. Ci sono differenze con il campionato belga. Il campionato italiano è molto tattico e ci sono pochi spazi. Devo crescere subito per adattarmi al meglio. Sento il preso della responsabilità dell'attacco del Lecce? Camarda è un ragazzo giovane ma molto talentuoso. È un privilegio sostituire Krstovic e proverò a fare quello che ha fatto lui”.