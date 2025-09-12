Lecce, Stulic si presenta: "Voglio imitare Krstovic, Vlahovic mi ha detto..."

Prime parole da giocatore del Lecce per Nikola Stulic , presentato in conferenza stampa. A introdurre l'attaccante serbo è stato il direttore sportivo del club giallorosso, Stefano Trinchera : “ Stulic è un attaccante centrale del 2001. Ha sottoscritto con noi un contratto di quattro anni con opzione. Arriva a titolo definitivo oneroso. È stata una trattativa complessa perché non poteva concretizzarsi fino alla cessione di Krstovic . Non potevamo permetterci il lusso di tenere tre attaccanti di questa caratura. Ringraziamo Stulic perché, nonostante gli interessi di altre squadre, ci ha subito dato la priorità".

Stulic: "Vlahovic mi ha parlato tanto di Corvino"

Rispondendo alle domande dei giornalisti, Stulic ha spiegato: “In nazionale abbiamo attaccanti molto buoni. Ho parlato con Jovic e Vlahovic per farmi dare dei consigli. Vlhaovic mi ha parlato tanto di Corvino. Voglio seguire il loro esempio e i tanti gol che hanno fatto loro in Serie A. Conosco Krstovic, ha lavorato bene. Mi ha dato tanti consigli prima di venire. È un esempio da seguire. Darò il massimo per raggiungere gli obiettivi. Sono una punta centrale e sono un tipico numero 9”.

Lecce, Stulic: "Proverò a fare quello che ha fatto Krstovic"

Stulic ha poi aggiunto e concluso: “Ho voglia di adattarmi quanto prima a questo campionato. Non mi sono allenato molto perché ero in nazionale. Ho bisogno del tempo di adattamento per connettermi al meglio con i miei compagni. Voglio imparare la lingua italiana. C’è sempre qualcosa da migliorare. Ci sono differenze con il campionato belga. Il campionato italiano è molto tattico e ci sono pochi spazi. Devo crescere subito per adattarmi al meglio. Sento il preso della responsabilità dell'attacco del Lecce? Camarda è un ragazzo giovane ma molto talentuoso. È un privilegio sostituire Krstovic e proverò a fare quello che ha fatto lui”.