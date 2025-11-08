Abisso, che errore: confonde il Verona con l'Udinese a Lecce!

"A seguito di revisione, il numero 37 dell' Udinese non commette alcun fallo in area di rigore. Decisione finale: revoca del calcio di rigore. Del Verona, scusate! Del Verona, scusate!" . Forse per il colore della maglia, che per certi versi un po' ricorda la tenuta da trasferta dell'Udinese. Forse perché, semplicemente, sbagliare è umano: fatto sta che l'arbitro Rosario Abisso si è reso protagonista di un clamoroso errore nell'annuncio della decisione a margine di un on-field review per un contatto tra Bella-Kotchap e Camarda al 78' di Lecce-Atalanta .

Abisso sbaglia: confonde il Verona con l'Udinese, poi chiede scusa alla panchina veneta

Cosa è successo: il direttore di gara palermitano ha revisionato al monitor il contrasto tra il difensore tedesco e l'attaccante girato in prestito in Salento dal Milan scegliendo di tornare sui suoi passi. Correggendo la sua lettura iniziale della situazione di gioco. Ha, però, confuso il Verona con l'Udinese nel momento dell'annuncio di quanto aveva stabilito. Ha chiesto immediatamente scusa con un sorriso autoironico rivolto alla panchina del Verona e ha rimarcato il suo lapsus all'intero stadio, dato che il microfono era ancora aperto. Mugugni dagli spalti del Via del Mare sia per il penalty sfumato sia per il momento di confusione. Può capitare, ci mancherebbe, soprattutto quando si è sotto pressione, ma l'episodio, quantomeno singolare, è già diventato virale sui social.