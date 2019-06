Maldini incontra Theo Hernandez a Ibiza: futuro al Milan?

ROMA - Paolo Maldini è stato paparazzato a Ibiza da El Chiringuito TV. Il il direttore tecnico del Milan ha incontrato Theo Hernandez, terzino di proprietà del Real Madrid che la scorsa stagione ha giocato alla Real Sociedad. Secondo quanto riferito dai media spagnoli, Maldini avrebbe avuto un colloquio con il 21enne francese naturalizzato spagnolo per spiegargli il progetto tecnico del nuovo Milan. Hernandez viene valutato tra i 15 e i 20 milioni di euro ed è legato ai Blancos fino al 2023: questo non permetterà al Milan di avere uno "sconto" sul cartellino del giocatore e per questo motivo, il club starebbe valutando l'opzione di un acquisto oneroso a titolo temporaneo, con diritto di riscatto annesso.

Theo Hernandez, obiettivo Milan

Secondo El Chiringuito TV, Maldini avrebbe scelto Theo Hernandez per la sua duttilità e per le sue doti fisiche: il terzino è stato acquistato dalle Merengues nel 2017 dall'Atletico Madrid ed è stato girato in prestito alla Real Sociedad, squadra con cui ha collezionato 28 presenze realizzando 1 gol e 2 assist.

