Milan, Giampaolo pronto a rispolverare il 4-3-3

MILANO - Vincere, a tutti i costi: questo il diktat del Milan, che dopo il brutto ko nel derby deve riprendersi subito. Stamattina, dopo il consueto riscaldamento svolto in palestra, i rossoneri hanno svolto alcune esercitazioni atletiche basate sulla rapidità. Dopo spazio alla tattica e alle prove di formazione, con partitella finale. Giampaolo accantonerà l'idea del centrocampo a rombo e molto probabilmente userà il 4-3-3, con Suso libero di inventare. Theo Hernandez ruba il posto a Rodriguez sull'out sinistro, mentre sul destro Calabria sostituisce Conti.

Giampaolo non cambia il Milan: Piatek e Leao ancora insieme?

INovità anche in mediana, con Bennacer favorito su Biglia: a completare il pacchetto ci saranno Kessie e Calhanoglu, mentre Paquetà marca visita per una contrattura al flessore della coscia sinistra. In attacco è ballottaggio tra Rebic e Leao per l'ultimo posto disponibile accanto a Piatek e al sopracitato Suso.