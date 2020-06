Milan-Roma senza Ibrahimovic. Pioli: “Non è ancora pronto”

"Noi e la Roma siamo abbastanza simili nei numeri e nelle prestazioni, ma in classifica siamo lontani. Domani sarà uno scontro diretto e noi dobbiamo fare il maggior numero di punti possibili da qui alla fine della stagione: conosciamo le difficoltà che troveremo, ma dobbiamo sfruttare l'opportunità". Stefano Pioli carica il Milan alla vigilia della sfida contro la squadra di Fonseca anche se dovrà fare ancora a meno di Ibrahimovic. "Fa piacere tornare a giocare in casa nostra, anche se è un ritorno parziale alla normalità perché non avremo il nostro pubblico: mi auguro il prima possibile di poter tornare a giocare davanti ai tifosi", ha aggiunto Pioli in conferenza.

Milan, Gaich ora si avvicina

Pioli: “Ibrahimovic non è pronto”

"Ibrahimovic ha lavorato tanto e bene: ieri ha fatto l'allenamento con i compagni, ma non è pronto per giocare. Ha bisogno ancora di lavorare e domani non sarà in panchina: spero possa giocare la partita successiva. Non posso garantire i risultati delle prossime partite, ma di una cosa sono sicuro: i ragazzi daranno tutto. Questa squadra ha grandi professionisti, uomini veri che mi stanno dando tutto e mi stanno anche sorprendendo. Avremo un calendario difficile ma anche stimolante. Non abbiamo ancora vinto contro una squadra che ci sta davanti in classifica, ora abbiamo l'opportunità di dimostrare la nostra crescita. Sarà importantissimo saper leggere i momenti della partita anche dal punto di vista tattico: domani giocheremo con un gran caldo, bisognerà dosare le energie".

Pioli sul futuro di Donnarumma

"Gigio è molto sereno e determinato ed è molto attaccato al Milan, penso che prenderà la decisione migliore per se stesso, io non lo vedo lontano dal Milan. Non ho parlato con lui di futuro, al momento siamo concentrati sul campionato. Fiorentina-Roma 7-1 di Coppa Italia? Quella fu quasi una partita perfetta, ma quella che conta è domani".