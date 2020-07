MILANO - Secondo cambio consecutivo per Zlatan Ibrahimovic che, al 17' della ripresa della sfida fra Milan e Bologna (sul 4-1), è stato tolto dal campo dall'allenatore dei rossoneri, Stefano Pioli, per fare spazio a Leao. Lo svedese, anche questa volta, non sembra averla presa bene e, nel momento in cui il tecnico gli ha allungato la mano per il 'cinque', ha indicato il campo.

