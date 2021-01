Ibra segna e attacca Godin

Zlatan Ibrahimovic è tornato. E questo vale sia in termini di gol e contributo alla squadra che in termini di personalità. Ne sa qualcosa Diego Godin (un altro che in quanto a leadership non è secondo a nessuno), che al 2’ della ripresa di Cagliari-Milan ha iniziato a battibeccare con l’attaccante svedese. Lo scontro verbale tra i due è poi proseguito in occasione del 2-0 della formazione di Pioli, siglato ancora da Ibra: la rete, inizialmente annullata per fuorigioco, è stata infine convalidata grazie all’intervento del Var regalando al bomber il 12° centro in Serie A.