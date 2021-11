ROMA - Zlatan Ibrahimovic ritrova la Svezia e sarà presente per i prossimi impegni della nazionale svedese per le gare di qualificazioni a Qatar2022, contro Georgia e Spagna. Janne Andersson, ct della Svezia, ha infatti convocato anche l'attaccante del Milan per le prossime due gare di qualificazioni al prossimo Mondiale. Per Ibra è un ritorno dopo una lunga assenza: l'infortunio della scorsa stagione aveva impedito al giocatore del Milan di partecipare ad Euro2020 con la sua Svezia.