Milan, per Rebic confermata la lesione muscolare alla coscia

Un nuovo infortunio ha fermato Rebic, escluso dai convocati di Pioli per la partita - persa 4-3 - in casa della Fiorentina. Il croato aveva appena recuperato dal problema alla caviglia, era tornato nel derby contro l'Inter giocando mezzora nel secondo tempo, ma ora un altro guaio lo blocca ai box: lesione al bicipite femorale della coscia destra, questo dice il bollettino medico, che conferma i primi accertamenti eseguiti. Il giocatore sarà rivalutato tra una decina di giorni. La tegola Rebic si aggiunge a quella di Maignan, il cui recupero procede bene dopo l'intervento al polso, e forse a quella di Tomori, che andrà valutato dopo aver accusato un problema all'anca. Calabria invece continua nel suo lavoro per guarire dallo stiramento al polpaccio.