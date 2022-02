Pioli: "Kessie in panchina? Scelta tecnica"

Il Milan è tornato in testa alla classifica grazie alle vittorie contro Inter e Sampdoria e al pareggio tra i nerazzurri e il Napoli e per Stefano Pioli c’è subito un suggestivo amarcord. Nel quarto anticipo della 26° giornata di Serie A, infatti, i rossoneri saranno di scena sul campo della Salernitana ultima in classifica, ma prima squadra allenata in carriera dal tecnico emiliano, nel 2003-2004 in Serie B.

Salernitana, contro il Milan la prima con Nicola in panchina Tempi lontani e per Pioli non ci sarà spazio per i ricordi contro una squadra che sarà caricata dal cambio di allenatore, con Davide Nicola subentrato a Stefano Colantuono per provare a compiere la quarta impresa consecutiva, dopo le salvezze con Crotone, Genoa e Torino. La Salernitana è ultima in classifica con appena 13 punti, a -8 dalla quart'ultima posizione, ma con due partite da recuperare, quelle contro Udinese e Fiorentina. Nicola è il terzo allenatore della stagione per i granata che avevano iniziato il campionato con Fabrizio Castori, il tecnico della promozione in A.

Pioli e la terza panchina di fila per Kessie: "Franck sta bene" Intervistato da 'Sky Sport' pochi minuti prima della gara dell’”Arechi”, Pioli ha risposto a una precisa domanda sulla scelta di mandare in panchina Franck Kessie, non dettata da motivi fisici: "Kessié sta bene ed è una risorsa, un giocatore molto forte. Franck è un titolare come gli altri, le scelte si fanno di partita in partita. Non ha problemi di natura fisica” ha dichiarato l'allenatore del Milan.