Milan-Inter, è già febbre derby: a ruba i biglietti per la Coppa Italia

C'è gran voglia di un altro derby, dopo quello vinto in campionato con doppietta di Giroud , in casa Milan in vista della partita del 1° marzo contro l' Inter , valida per le semifinali di Coppa Italia . I biglietti stanno andando a ruba in tutti i settori dello stadio. Gli abbonati della stagione 2019/2020 hanno avuto il diritto di prelazione sull'acquisto dei tagliandi, ma da domani si comincerà con la vendita libera. E in casa Milan sono convinti di fare un ottimo incasso.

Milan: 10 mila tagliandi venduti in un solo giorno

L'andata delle semifinali è programmata per le ore 21 del 1° marzo: chi vince il doppio scontro se la vedrà in finale di Coppa Italia contro la vincente di Fiorentina-Juve. Nella giornata di oggi, fa sapere il Milan, sono stati venduti 10 mila biglietti. La Coppa Italia, per il Diavolo, è uno degli obiettivi stagionali, a maggior ragione dopo l'eliminazione dall'Europa e con più di un occhio, però, al campionato dove, tanto per cambiare, sta andando in scena il duello proprio con l'Inter (con il Napoli terzo incomodo). Per quel che riguarda la capienza degli stadi, dovrebbe essere imminente il passaggio dal 50 al 75 per cento, dunque già per la semifinale di Coppa Italia San Siro dovrebbe poter essere pieno per due terzi. La partita tra Milan e Inter sarà visibile in chiaro su Canale 5, Mediaset ha infatti l'esclusiva della competizione. Non è stato ancora deciso ufficialmente quando si disputerà la gara di ritorno, provvisoriamente si parla della finestra del 20 aprile.