Moviola Salernitana-Milan: Fabbri in controllo, Ederson rischia l'espulsione

Qualche sbavatura nella prestazione di Fabbri (voto 6) c’è: Ederson, poi ammonito al 7’ st per aver fermato fallosamente la ripartenza di Bennacer, avrebbe potuto ricevere l’ammonizione già al 39’ pt per un intervento da dietro su Theo Hernandez. Ma l’arbitro di Ravenna è riuscito a rimanere in controllo della sfida mostrando 4 cartellini gialli ai giocatori del Milan e 2 a quelli della Salernitana. Le ammonizioni nel complesso appaiono corrette.

Ok il pari

Regolare il gol dell’1-1 dei padroni di casa. Sul nascere dell’azione Leao si era lamentato per un presunto tocco di mano di Mazzocchi reclamando il calcio di rigore. Il difensore ha però deviato il pallone con un fianco e non con il braccio. Da lì è partito in maniera regolare il contropiede della Salernitana. Fabbri lascia giocare anche al 41’ pt per una leggera trattenuta di Ranieri su Messias: Leao arriva sul fondo dalla corsia sinistra e mette un rasoterra verso il centro dell’area; mentre Sepe si tuffa sul pallone, Ranieri tira leggermente la maglia di Messias. Non sembrano esserci gli estremi per il calcio di rigore. Condivisibile la scelta di Fabbri che era molto vicino all’azione. Var: Di Paolo (voto 6).