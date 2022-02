Milan-Udinese, Udogie: “Gol di mano ed esultanza? Guardalinee indeciso, mi è andata bene…”

Milan, senti Udogie: "Non sapevo se esultare, mi è andata bene"

Senza specificare con quale parte del corpo abbia spinto il pallone in fondo al sacco a porta vuota su pressione di Alessio Romagnoli, il difensore della nazionale italiana Under 21 ha fatto intendere come fosse egli stesso dubbioso al momento di gioire per l’1-1.

Detto questo, Udogie ha contestualmente espresso tutta la sua gioia “per il primo gol tra i professionisti. Sono contentissimo di aver aiutato la squadra, proprio a San Siro”.

L'allenatore dell'Udinese Cioffi: "Sembra autorete di Romagnoli"

Sull’intervento che ha deciso il match, è intervenuto anche il tecnico dell’Udinese Gabriele Cioffi: “A me sembra sia Romagnoli a toccare per ultimo il pallone. In ogni caso, abbiamo pagato tante volte dazio con le decisioni arbitrali, ci sta che, per una volta, vada bene a noi”.