Milan, Maldini tuona: " A San Siro ci mandano solo arbitri esordienti"

“Il Milan non può sempre avere un arbitro esordiente a San Siro”. Non solo Stefano Pioli . In casa rossonera tuona anche Paolo Maldini , che però, ai microfoni di Milan TV, inizia con ammettere le colpe della squadra per una prestazione ben lontana dalle aspettative della vigilia.

“Milan non perfetto. Come le dirette concorrenti…”

Spiega Maldini: “Partirei dalla nostra prova. Non siamo perfetti, così come non lo sono le altre visto che siamo ancora primi. I nostri difetti sono emersi tutti: siamo poco brillanti. Sia questa sera che a Salerno siamo andati in vantaggio, che poi è la cosa più difficile, successivamente ci siamo fatti rimontare”.

Maldini: “VAR? Usato così fa solo del male”

Quindi, le considerazioni sul VAR e sul giovane fischietto di Ostia Lido Matteo Marchetti: “Dovrebbe togliere i dubbi, invece usato così fa solo del male. Non è la prima volta. E' un episodio evidente, chi è chiamato a decidere deve capire di calcio. E aggiungo: il Milan, fino a prova contraria, è la capolista e non può avere sempre un arbitro esordiente a San Siro. Non è facile arbitrare al Meazza. Purtroppo l'arbitro ha fatto degli errori e si è giocato pochissimo".