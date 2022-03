"Manchester United, Carlo Ancelotti tra i possibili successori di Rangnick"

Vincere, in casa Real Madrid, non è l’unica cosa che conta. Carlo Ancelotti lo sa bene, avendo subito un esonero da parte del presidente Florentino Perez nel 2015, nonostante una stagione chiusa con il secondo posto in Liga appena un anno dopo la conquista della decima Champions League della storia dei Blancos.

Real Madrid, ci risiamo: Perez e i dubbi su Carlo Ancelotti Ebbene, lo scenario potrebbe ripetersi al termine della stagione in corso, dato che il livello di gradimento di 'Don Carlo' presso il presidente del Real viene dato in picchiata dopo la sconfitta nell’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Psg. Nonostante il primo posto in campionato con ampio margine, l’eliminazione dalla Coppa del Re ad opera dell'Athletic Bilbao e una cifra di gioco non esaltante starebbero facendo vacillare Perez in vista dell’estate.

"Ancelotti outsider per la panchina del Manchester United" La stima di cui Carlo Ancelotti gode a livello internazionale, tuttavia, sembra inalterata, se è vero che la stampa inglese riporta il nome del tecnico emiliano tra i possibili successori di Ralf Rangnick sulla panchina del Manchester United. Secondo 'The Times' Ancelotti sarebbe la terza scelta alle spalle di quel Mauricio Pochettino del Psg che potrebbe spingerlo lontano dal Real proprio eliminandolo dall’attuale Chelsea, ma anche di Erik Ten Hag, il tecnico dell’Ajax che in base ai rumors provenienti dal Regno Unito si sarebbe già messo avanti con il lavoro studiando l’inglese e che sembra essere il profilo più vicino alle idee di calcio di Rangnick, che al termine dell’attuale stagione dovrebbe passare dietro la scrivania scegliendo un proprio pupillo per la panchina.